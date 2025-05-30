SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Pak Ibhas Junica Smart v2
Mahmud

Pak Ibhas Junica Smart v2

Mahmud
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
34 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 48%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
212
Gewinntrades:
172 (81.13%)
Verlusttrades:
40 (18.87%)
Bester Trade:
390.60 USD
Schlechtester Trade:
-189.60 USD
Bruttoprofit:
5 504.54 USD (43 409 pips)
Bruttoverlust:
-2 524.27 USD (26 629 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (290.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
535.13 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
96.97%
Max deposit load:
4.38%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
9.19
Long-Positionen:
110 (51.89%)
Short-Positionen:
102 (48.11%)
Profit-Faktor:
2.18
Mathematische Gewinnerwartung:
14.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
32.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-63.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-324.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-324.45 USD (2)
Wachstum pro Monat :
2.87%
Jahresprognose:
34.87%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
324.45 USD (2.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.91% (324.45 USD)
Kapital:
24.11% (490.55 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDr 212
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDr 3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDr 17K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +390.60 USD
Schlechtester Trade: -190 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +290.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -324.45 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.24 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 22:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 19:40
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 06:39
No swaps are charged
2025.11.27 06:39
No swaps are charged
2025.11.21 16:23
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 06:30
No swaps are charged
2025.11.19 06:30
No swaps are charged
2025.11.13 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 07:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 18:19
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.08 10:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 08:38
No swaps are charged
2025.10.06 08:38
No swaps are charged
2025.10.03 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Pak Ibhas Junica Smart v2
30 USD pro Monat
48%
0
0
USD
2K
USD
34
100%
212
81%
97%
2.18
14.06
USD
24%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.