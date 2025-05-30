СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Pak Ibhas Junica Smart v2
Mahmud

Pak Ibhas Junica Smart v2

Mahmud
0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 48%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
212
Прибыльных трейдов:
172 (81.13%)
Убыточных трейдов:
40 (18.87%)
Лучший трейд:
390.60 USD
Худший трейд:
-189.60 USD
Общая прибыль:
5 504.54 USD (43 409 pips)
Общий убыток:
-2 524.27 USD (26 629 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (290.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
535.13 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
96.97%
Макс. загрузка депозита:
4.38%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
9.19
Длинных трейдов:
110 (51.89%)
Коротких трейдов:
102 (48.11%)
Профит фактор:
2.18
Мат. ожидание:
14.06 USD
Средняя прибыль:
32.00 USD
Средний убыток:
-63.11 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-324.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-324.45 USD (2)
Прирост в месяц:
2.87%
Годовой прогноз:
34.87%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
324.45 USD (2.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.91% (324.45 USD)
По эквити:
24.11% (490.55 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDr 212
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDr 3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDr 17K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +390.60 USD
Худший трейд: -190 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +290.85 USD
Макс. убыток в серии: -324.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.24 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 22:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 19:40
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 06:39
No swaps are charged
2025.11.27 06:39
No swaps are charged
2025.11.21 16:23
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 06:30
No swaps are charged
2025.11.19 06:30
No swaps are charged
2025.11.13 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 07:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 18:19
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.08 10:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 08:38
No swaps are charged
2025.10.06 08:38
No swaps are charged
2025.10.03 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
