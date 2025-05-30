- Прирост
Всего трейдов:
212
Прибыльных трейдов:
172 (81.13%)
Убыточных трейдов:
40 (18.87%)
Лучший трейд:
390.60 USD
Худший трейд:
-189.60 USD
Общая прибыль:
5 504.54 USD (43 409 pips)
Общий убыток:
-2 524.27 USD (26 629 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (290.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
535.13 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
96.97%
Макс. загрузка депозита:
4.38%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
9.19
Длинных трейдов:
110 (51.89%)
Коротких трейдов:
102 (48.11%)
Профит фактор:
2.18
Мат. ожидание:
14.06 USD
Средняя прибыль:
32.00 USD
Средний убыток:
-63.11 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-324.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-324.45 USD (2)
Прирост в месяц:
2.87%
Годовой прогноз:
34.87%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
324.45 USD (2.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.91% (324.45 USD)
По эквити:
24.11% (490.55 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|212
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDr
|3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDr
|17K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +390.60 USD
Худший трейд: -190 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +290.85 USD
Макс. убыток в серии: -324.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
