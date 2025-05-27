SinyallerBölümler
Thiago Rabello Albino

Copy do Thiago Rabello

Thiago Rabello Albino
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 60%
4xCube-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
325
Kârla kapanan işlemler:
288 (88.61%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (11.38%)
En iyi işlem:
6.25 USD
En kötü işlem:
-9.47 USD
Brüt kâr:
314.84 USD (39 833 pips)
Brüt zarar:
-119.10 USD (9 291 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (33.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.29 USD (19)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
97.49%
Maks. mevduat yükü:
4.48%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.52
Alış işlemleri:
157 (48.31%)
Satış işlemleri:
168 (51.69%)
Kâr faktörü:
2.64
Beklenen getiri:
0.60 USD
Ortalama kâr:
1.09 USD
Ortalama zarar:
-3.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-16.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.74 USD (6)
Aylık büyüme:
4.43%
Yıllık tahmin:
56.51%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.50 USD
Maksimum:
30.04 USD (5.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.53% (30.04 USD)
Varlığa göre:
28.30% (144.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCADxx 171
AUDCADxx 153
AUDNZDxx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCADxx 62
AUDCADxx 132
AUDNZDxx 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCADxx 11K
AUDCADxx 19K
AUDNZDxx 435
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.25 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +33.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Disclaimer:

O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
İnceleme yok
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 07:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 07:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 03:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.27 22:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Copy do Thiago Rabello
Ayda 1000 USD
60%
0
0
USD
512
USD
24
97%
325
88%
97%
2.64
0.60
USD
28%
1:500
Kopyala

