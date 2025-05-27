- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
718
盈利交易:
619 (86.21%)
亏损交易:
99 (13.79%)
最好交易:
8.92 USD
最差交易:
-39.66 USD
毛利:
740.87 USD (89 928 pips)
毛利亏损:
-386.13 USD (28 301 pips)
最大连续赢利:
72 (63.83 USD)
最大连续盈利:
63.83 USD (72)
夏普比率:
0.20
交易活动:
98.49%
最大入金加载:
5.73%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
50
平均持有时间:
2 天
采收率:
6.17
长期交易:
363 (50.56%)
短期交易:
355 (49.44%)
利润因子:
1.92
预期回报:
0.49 USD
平均利润:
1.20 USD
平均损失:
-3.90 USD
最大连续失误:
13 (-18.42 USD)
最大连续亏损:
-40.18 USD (2)
每月增长:
8.23%
年度预测:
99.88%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.50 USD
最大值:
57.49 USD (10.93%)
相对跌幅:
结余:
10.68% (57.99 USD)
净值:
30.37% (155.47 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|406
|AUDCADxx
|296
|AUDNZDxx
|16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCADxx
|116
|AUDCADxx
|227
|AUDNZDxx
|12
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCADxx
|21K
|AUDCADxx
|38K
|AUDNZDxx
|2.4K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.92 USD
最差交易: -40 USD
最大连续赢利: 72
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +63.83 USD
最大连续亏损: -18.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
93%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
37
99%
718
86%
98%
1.91
0.49
USD
USD
30%
1:500