シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Copy do Thiago Rabello
Thiago Rabello Albino

Copy do Thiago Rabello

Thiago Rabello Albino
レビュー0件
信頼性
37週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 93%
4xCube-MT5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
718
利益トレード:
619 (86.21%)
損失トレード:
99 (13.79%)
ベストトレード:
8.92 USD
最悪のトレード:
-39.66 USD
総利益:
740.87 USD (89 928 pips)
総損失:
-386.13 USD (28 301 pips)
最大連続の勝ち:
72 (63.83 USD)
最大連続利益:
63.83 USD (72)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
98.49%
最大入金額:
5.73%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
50
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
6.17
長いトレード:
363 (50.56%)
短いトレード:
355 (49.44%)
プロフィットファクター:
1.92
期待されたペイオフ:
0.49 USD
平均利益:
1.20 USD
平均損失:
-3.90 USD
最大連続の負け:
13 (-18.42 USD)
最大連続損失:
-40.18 USD (2)
月間成長:
8.23%
年間予想:
99.88%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.50 USD
最大の:
57.49 USD (10.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.68% (57.99 USD)
エクイティによる:
30.37% (155.47 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDCADxx 406
AUDCADxx 296
AUDNZDxx 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDCADxx 116
AUDCADxx 227
AUDNZDxx 12
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDCADxx 21K
AUDCADxx 38K
AUDNZDxx 2.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +8.92 USD
最悪のトレード: -40 USD
最大連続の勝ち: 72
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +63.83 USD
最大連続損失: -18.42 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Disclaimer:

O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
レビューなし
2025.12.17 21:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 07:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 07:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 03:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.27 22:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Copy do Thiago Rabello
1000 USD/月
93%
0
0
USD
1.1K
USD
37
99%
718
86%
98%
1.91
0.49
USD
30%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

