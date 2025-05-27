- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
718
利益トレード:
619 (86.21%)
損失トレード:
99 (13.79%)
ベストトレード:
8.92 USD
最悪のトレード:
-39.66 USD
総利益:
740.87 USD (89 928 pips)
総損失:
-386.13 USD (28 301 pips)
最大連続の勝ち:
72 (63.83 USD)
最大連続利益:
63.83 USD (72)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
98.49%
最大入金額:
5.73%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
50
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
6.17
長いトレード:
363 (50.56%)
短いトレード:
355 (49.44%)
プロフィットファクター:
1.92
期待されたペイオフ:
0.49 USD
平均利益:
1.20 USD
平均損失:
-3.90 USD
最大連続の負け:
13 (-18.42 USD)
最大連続損失:
-40.18 USD (2)
月間成長:
8.23%
年間予想:
99.88%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.50 USD
最大の:
57.49 USD (10.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.68% (57.99 USD)
エクイティによる:
30.37% (155.47 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|406
|AUDCADxx
|296
|AUDNZDxx
|16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCADxx
|116
|AUDCADxx
|227
|AUDNZDxx
|12
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCADxx
|21K
|AUDCADxx
|38K
|AUDNZDxx
|2.4K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.92 USD
最悪のトレード: -40 USD
最大連続の勝ち: 72
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +63.83 USD
最大連続損失: -18.42 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1000 USD/月
93%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
37
99%
718
86%
98%
1.91
0.49
USD
USD
30%
1:500