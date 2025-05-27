시그널섹션
Ruan Leopoldo Matias

Copy Athx ST

Ruan Leopoldo Matias
0 리뷰
안정성
38
0 / 0 USD
월별 300 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 95%
4xCube-MT5
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
748
이익 거래:
644 (86.09%)
손실 거래:
104 (13.90%)
최고의 거래:
8.92 USD
최악의 거래:
-39.66 USD
총 수익:
774.39 USD (95 095 pips)
총 손실:
-411.36 USD (31 299 pips)
연속 최대 이익:
72 (63.83 USD)
연속 최대 이익:
63.83 USD (72)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.73%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
50
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
6.31
롱(주식매수):
383 (51.20%)
숏(주식차입매도):
365 (48.80%)
수익 요인:
1.88
기대수익:
0.49 USD
평균 이익:
1.20 USD
평균 손실:
-3.96 USD
연속 최대 손실:
13 (-18.42 USD)
연속 최대 손실:
-40.18 USD (2)
월별 성장률:
7.46%
연간 예측:
90.53%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.50 USD
최대한의:
57.49 USD (10.93%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.68% (57.99 USD)
자본금별:
30.37% (155.47 USD)

배포

심볼 Sell Buy
NZDCADxx 431
AUDCADxx 301
AUDNZDxx 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NZDCADxx 122
AUDCADxx 230
AUDNZDxx 12
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NZDCADxx 22K
AUDCADxx 39K
AUDNZDxx 2.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +8.92 USD
최악의 거래: -40 USD
연속 최대 이익: 72
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +63.83 USD
연속 최대 손실: -18.42 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Disclaimer:

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.

리뷰 없음
2025.12.31 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 21:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 07:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 07:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 03:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.27 22:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Copy Athx ST
월별 300 USD
95%
0
0
USD
1.1K
USD
38
99%
748
86%
100%
1.88
0.49
USD
30%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

