Thiago Rabello Albino

Copy do Thiago Rabello

Thiago Rabello Albino
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 60%
4xCube-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
325
Profit Trade:
288 (88.61%)
Loss Trade:
37 (11.38%)
Best Trade:
6.25 USD
Worst Trade:
-9.47 USD
Profitto lordo:
314.84 USD (39 833 pips)
Perdita lorda:
-119.10 USD (9 291 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (33.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.29 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
97.49%
Massimo carico di deposito:
4.48%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.52
Long Trade:
157 (48.31%)
Short Trade:
168 (51.69%)
Fattore di profitto:
2.64
Profitto previsto:
0.60 USD
Profitto medio:
1.09 USD
Perdita media:
-3.22 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-16.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.74 USD (6)
Crescita mensile:
4.66%
Previsione annuale:
56.51%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.50 USD
Massimale:
30.04 USD (5.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.53% (30.04 USD)
Per equità:
28.30% (144.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCADxx 171
AUDCADxx 153
AUDNZDxx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCADxx 62
AUDCADxx 132
AUDNZDxx 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCADxx 11K
AUDCADxx 19K
AUDNZDxx 435
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.25 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +33.31 USD
Massima perdita consecutiva: -16.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Disclaimer:

O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
Non ci sono recensioni
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 07:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 07:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 03:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.27 22:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
