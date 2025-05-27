- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
325
Profit Trade:
288 (88.61%)
Loss Trade:
37 (11.38%)
Best Trade:
6.25 USD
Worst Trade:
-9.47 USD
Profitto lordo:
314.84 USD (39 833 pips)
Perdita lorda:
-119.10 USD (9 291 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (33.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.29 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
97.49%
Massimo carico di deposito:
4.48%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.52
Long Trade:
157 (48.31%)
Short Trade:
168 (51.69%)
Fattore di profitto:
2.64
Profitto previsto:
0.60 USD
Profitto medio:
1.09 USD
Perdita media:
-3.22 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-16.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.74 USD (6)
Crescita mensile:
4.66%
Previsione annuale:
56.51%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.50 USD
Massimale:
30.04 USD (5.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.53% (30.04 USD)
Per equità:
28.30% (144.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|171
|AUDCADxx
|153
|AUDNZDxx
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCADxx
|62
|AUDCADxx
|132
|AUDNZDxx
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCADxx
|11K
|AUDCADxx
|19K
|AUDNZDxx
|435
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.25 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +33.31 USD
Massima perdita consecutiva: -16.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
