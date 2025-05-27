- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
718
Прибыльных трейдов:
619 (86.21%)
Убыточных трейдов:
99 (13.79%)
Лучший трейд:
8.92 USD
Худший трейд:
-39.66 USD
Общая прибыль:
740.87 USD (89 928 pips)
Общий убыток:
-386.13 USD (28 301 pips)
Макс. серия выигрышей:
72 (63.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
63.83 USD (72)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
98.49%
Макс. загрузка депозита:
5.73%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.17
Длинных трейдов:
363 (50.56%)
Коротких трейдов:
355 (49.44%)
Профит фактор:
1.92
Мат. ожидание:
0.49 USD
Средняя прибыль:
1.20 USD
Средний убыток:
-3.90 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-18.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.18 USD (2)
Прирост в месяц:
8.23%
Годовой прогноз:
99.88%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.50 USD
Максимальная:
57.49 USD (10.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.68% (57.99 USD)
По эквити:
30.37% (155.47 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|406
|AUDCADxx
|296
|AUDNZDxx
|16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCADxx
|116
|AUDCADxx
|227
|AUDNZDxx
|12
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCADxx
|21K
|AUDCADxx
|38K
|AUDNZDxx
|2.4K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.92 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 72
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +63.83 USD
Макс. убыток в серии: -18.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
Нет отзывов
