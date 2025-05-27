SinaisSeções
Thiago Rabello Albino

Copy do Thiago Rabello

Thiago Rabello Albino
0 comentários
Confiabilidade
37 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2025 93%
4xCube-MT5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
718
Negociações com lucro:
619 (86.21%)
Negociações com perda:
99 (13.79%)
Melhor negociação:
8.92 USD
Pior negociação:
-39.66 USD
Lucro bruto:
740.87 USD (89 928 pips)
Perda bruta:
-386.13 USD (28 301 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
72 (63.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
63.83 USD (72)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
98.49%
Depósito máximo carregado:
5.73%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
50
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
6.17
Negociações longas:
363 (50.56%)
Negociações curtas:
355 (49.44%)
Fator de lucro:
1.92
Valor esperado:
0.49 USD
Lucro médio:
1.20 USD
Perda média:
-3.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-18.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-40.18 USD (2)
Crescimento mensal:
8.23%
Previsão anual:
99.88%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.50 USD
Máximo:
57.49 USD (10.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.68% (57.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
30.37% (155.47 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCADxx 406
AUDCADxx 296
AUDNZDxx 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCADxx 116
AUDCADxx 227
AUDNZDxx 12
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCADxx 21K
AUDCADxx 38K
AUDNZDxx 2.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8.92 USD
Pior negociação: -40 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 72
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +63.83 USD
Máxima perda consecutiva: -18.42 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Disclaimer:

O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
Sem comentários
2025.12.17 21:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 07:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 07:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 03:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.27 22:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

