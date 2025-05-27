- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
718
Transacciones Rentables:
619 (86.21%)
Transacciones Irrentables:
99 (13.79%)
Mejor transacción:
8.92 USD
Peor transacción:
-39.66 USD
Beneficio Bruto:
740.87 USD (89 928 pips)
Pérdidas Brutas:
-386.13 USD (28 301 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
72 (63.83 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
63.83 USD (72)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
98.49%
Carga máxima del depósito:
5.73%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
50
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
6.17
Transacciones Largas:
363 (50.56%)
Transacciones Cortas:
355 (49.44%)
Factor de Beneficio:
1.92
Beneficio Esperado:
0.49 USD
Beneficio medio:
1.20 USD
Pérdidas medias:
-3.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-18.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-40.18 USD (2)
Crecimiento al mes:
8.23%
Pronóstico anual:
99.88%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.50 USD
Máxima:
57.49 USD (10.93%)
Reducción relativa:
De balance:
10.68% (57.99 USD)
De fondos:
30.37% (155.47 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|406
|AUDCADxx
|296
|AUDNZDxx
|16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NZDCADxx
|116
|AUDCADxx
|227
|AUDNZDxx
|12
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NZDCADxx
|21K
|AUDCADxx
|38K
|AUDNZDxx
|2.4K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +8.92 USD
Peor transacción: -40 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 72
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +63.83 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -18.42 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "4xCube-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
1000 USD al mes
93%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
37
99%
718
86%
98%
1.91
0.49
USD
USD
30%
1:500