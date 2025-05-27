- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
718
Profit Trades:
619 (86.21%)
Loss Trades:
99 (13.79%)
Best trade:
8.92 USD
Worst trade:
-39.66 USD
Gross Profit:
740.87 USD (89 928 pips)
Gross Loss:
-386.13 USD (28 301 pips)
Maximum consecutive wins:
72 (63.83 USD)
Maximal consecutive profit:
63.83 USD (72)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading activity:
98.49%
Max deposit load:
5.73%
Latest trade:
3 hours ago
Trades per week:
50
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
6.17
Long Trades:
363 (50.56%)
Short Trades:
355 (49.44%)
Profit Factor:
1.92
Expected Payoff:
0.49 USD
Average Profit:
1.20 USD
Average Loss:
-3.90 USD
Maximum consecutive losses:
13 (-18.42 USD)
Maximal consecutive loss:
-40.18 USD (2)
Monthly growth:
8.23%
Annual Forecast:
99.88%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.50 USD
Maximal:
57.49 USD (10.93%)
Relative drawdown:
By Balance:
10.68% (57.99 USD)
By Equity:
30.37% (155.47 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|406
|AUDCADxx
|296
|AUDNZDxx
|16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDCADxx
|116
|AUDCADxx
|227
|AUDNZDxx
|12
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDCADxx
|21K
|AUDCADxx
|38K
|AUDNZDxx
|2.4K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +8.92 USD
Worst trade: -40 USD
Maximum consecutive wins: 72
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +63.83 USD
Maximal consecutive loss: -18.42 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "4xCube-MT5" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
1000 USD per month
93%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
37
99%
718
86%
98%
1.91
0.49
USD
USD
30%
1:500