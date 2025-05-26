SinyallerBölümler
Yui Ming Wan

HILL KSKD_10YR VT484

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
648
Kârla kapanan işlemler:
522 (80.55%)
Zararla kapanan işlemler:
126 (19.44%)
En iyi işlem:
110.71 USD
En kötü işlem:
-32.37 USD
Brüt kâr:
2 359.86 USD (124 252 pips)
Brüt zarar:
-824.34 USD (74 782 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (101.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
142.30 USD (2)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
99.91%
Maks. mevduat yükü:
1.45%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
27.18
Alış işlemleri:
366 (56.48%)
Satış işlemleri:
282 (43.52%)
Kâr faktörü:
2.86
Beklenen getiri:
2.37 USD
Ortalama kâr:
4.52 USD
Ortalama zarar:
-6.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-54.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-54.07 USD (3)
Aylık büyüme:
1.65%
Yıllık tahmin:
20.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
56.49 USD (0.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.26% (52.34 USD)
Varlığa göre:
8.64% (1 755.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY-VIP 249
USDCNH-VIP 200
AUDUSD-VIP 60
NZDCAD-VIP 39
AUDCAD-VIP 34
USDCHF-VIP 28
AUDJPY-VIP 20
EURCHF-VIP 12
AUDNZD-VIP 4
NZDUSD-VIP 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY-VIP 328
USDCNH-VIP 48
AUDUSD-VIP 267
NZDCAD-VIP 160
AUDCAD-VIP 174
USDCHF-VIP 347
AUDJPY-VIP 104
EURCHF-VIP 86
AUDNZD-VIP 14
NZDUSD-VIP 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY-VIP 9.2K
USDCNH-VIP 701
AUDUSD-VIP 6.8K
NZDCAD-VIP 7.2K
AUDCAD-VIP 5.4K
USDCHF-VIP 8.1K
AUDJPY-VIP 6.2K
EURCHF-VIP 4.8K
AUDNZD-VIP 1.2K
NZDUSD-VIP 790
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +110.71 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +101.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -54.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.04 13:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.29 13:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.27 07:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 22:10
Share of trading days is too low
2025.05.26 22:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.26 21:10
Share of trading days is too low
2025.05.26 21:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.26 10:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 10:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 10:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.26 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.26 10:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
