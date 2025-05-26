SinaisSeções
Yui Ming Wan

HILL KSKD_10YR VT484

Yui Ming Wan
0 comentários
Confiabilidade
31 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 15%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
993
Negociações com lucro:
806 (81.16%)
Negociações com perda:
187 (18.83%)
Melhor negociação:
191.36 USD
Pior negociação:
-44.85 USD
Lucro bruto:
4 115.85 USD (198 829 pips)
Perda bruta:
-1 285.82 USD (106 861 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (82.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
255.85 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
99.91%
Depósito máximo carregado:
14.86%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
32.03
Negociações longas:
545 (54.88%)
Negociações curtas:
448 (45.12%)
Fator de lucro:
3.20
Valor esperado:
2.85 USD
Lucro médio:
5.11 USD
Perda média:
-6.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-54.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-88.36 USD (2)
Crescimento mensal:
1.33%
Previsão anual:
16.11%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
88.36 USD (0.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.42% (88.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
45.75% (9 251.39 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURJPY-VIP 378
USDCNH-VIP 273
AUDUSD-VIP 100
NZDCAD-VIP 65
AUDCAD-VIP 57
AUDJPY-VIP 48
USDCHF-VIP 43
EURCHF-VIP 16
NZDUSD-VIP 9
AUDNZD-VIP 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURJPY-VIP 619
USDCNH-VIP 57
AUDUSD-VIP 453
NZDCAD-VIP 287
AUDCAD-VIP 290
AUDJPY-VIP 392
USDCHF-VIP 514
EURCHF-VIP 134
NZDUSD-VIP 69
AUDNZD-VIP 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURJPY-VIP 23K
USDCNH-VIP 2.9K
AUDUSD-VIP 13K
NZDCAD-VIP 11K
AUDCAD-VIP 11K
AUDJPY-VIP 9.2K
USDCHF-VIP 13K
EURCHF-VIP 6.1K
NZDUSD-VIP 3.2K
AUDNZD-VIP 1.2K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +191.36 USD
Pior negociação: -45 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +82.45 USD
Máxima perda consecutiva: -54.07 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.24 03:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 05:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 03:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 04:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 03:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 22:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 15:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 01:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 19:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
