Negociações:
993
Negociações com lucro:
806 (81.16%)
Negociações com perda:
187 (18.83%)
Melhor negociação:
191.36 USD
Pior negociação:
-44.85 USD
Lucro bruto:
4 115.85 USD (198 829 pips)
Perda bruta:
-1 285.82 USD (106 861 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (82.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
255.85 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
99.91%
Depósito máximo carregado:
14.86%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
32.03
Negociações longas:
545 (54.88%)
Negociações curtas:
448 (45.12%)
Fator de lucro:
3.20
Valor esperado:
2.85 USD
Lucro médio:
5.11 USD
Perda média:
-6.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-54.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-88.36 USD (2)
Crescimento mensal:
1.33%
Previsão anual:
16.11%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
88.36 USD (0.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.42% (88.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
45.75% (9 251.39 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|378
|USDCNH-VIP
|273
|AUDUSD-VIP
|100
|NZDCAD-VIP
|65
|AUDCAD-VIP
|57
|AUDJPY-VIP
|48
|USDCHF-VIP
|43
|EURCHF-VIP
|16
|NZDUSD-VIP
|9
|AUDNZD-VIP
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURJPY-VIP
|619
|USDCNH-VIP
|57
|AUDUSD-VIP
|453
|NZDCAD-VIP
|287
|AUDCAD-VIP
|290
|AUDJPY-VIP
|392
|USDCHF-VIP
|514
|EURCHF-VIP
|134
|NZDUSD-VIP
|69
|AUDNZD-VIP
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURJPY-VIP
|23K
|USDCNH-VIP
|2.9K
|AUDUSD-VIP
|13K
|NZDCAD-VIP
|11K
|AUDCAD-VIP
|11K
|AUDJPY-VIP
|9.2K
|USDCHF-VIP
|13K
|EURCHF-VIP
|6.1K
|NZDUSD-VIP
|3.2K
|AUDNZD-VIP
|1.2K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +191.36 USD
Pior negociação: -45 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +82.45 USD
Máxima perda consecutiva: -54.07 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
