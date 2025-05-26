- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
993
Transacciones Rentables:
806 (81.16%)
Transacciones Irrentables:
187 (18.83%)
Mejor transacción:
191.36 USD
Peor transacción:
-44.85 USD
Beneficio Bruto:
4 115.85 USD (198 829 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 285.82 USD (106 861 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
37 (82.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
255.85 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
99.91%
Carga máxima del depósito:
14.86%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
32.03
Transacciones Largas:
545 (54.88%)
Transacciones Cortas:
448 (45.12%)
Factor de Beneficio:
3.20
Beneficio Esperado:
2.85 USD
Beneficio medio:
5.11 USD
Pérdidas medias:
-6.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-54.07 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-88.36 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.33%
Pronóstico anual:
16.11%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
88.36 USD (0.40%)
Reducción relativa:
De balance:
0.42% (88.36 USD)
De fondos:
45.75% (9 251.39 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|378
|USDCNH-VIP
|273
|AUDUSD-VIP
|100
|NZDCAD-VIP
|65
|AUDCAD-VIP
|57
|AUDJPY-VIP
|48
|USDCHF-VIP
|43
|EURCHF-VIP
|16
|NZDUSD-VIP
|9
|AUDNZD-VIP
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURJPY-VIP
|619
|USDCNH-VIP
|57
|AUDUSD-VIP
|453
|NZDCAD-VIP
|287
|AUDCAD-VIP
|290
|AUDJPY-VIP
|392
|USDCHF-VIP
|514
|EURCHF-VIP
|134
|NZDUSD-VIP
|69
|AUDNZD-VIP
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURJPY-VIP
|23K
|USDCNH-VIP
|2.9K
|AUDUSD-VIP
|13K
|NZDCAD-VIP
|11K
|AUDCAD-VIP
|11K
|AUDJPY-VIP
|9.2K
|USDCHF-VIP
|13K
|EURCHF-VIP
|6.1K
|NZDUSD-VIP
|3.2K
|AUDNZD-VIP
|1.2K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +191.36 USD
Peor transacción: -45 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +82.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -54.07 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios