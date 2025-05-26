SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / HILL KSKD_10YR VT484
Yui Ming Wan

HILL KSKD_10YR VT484

Yui Ming Wan
0 comentarios
Fiabilidad
31 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 15%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
993
Transacciones Rentables:
806 (81.16%)
Transacciones Irrentables:
187 (18.83%)
Mejor transacción:
191.36 USD
Peor transacción:
-44.85 USD
Beneficio Bruto:
4 115.85 USD (198 829 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 285.82 USD (106 861 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
37 (82.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
255.85 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
99.91%
Carga máxima del depósito:
14.86%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
32.03
Transacciones Largas:
545 (54.88%)
Transacciones Cortas:
448 (45.12%)
Factor de Beneficio:
3.20
Beneficio Esperado:
2.85 USD
Beneficio medio:
5.11 USD
Pérdidas medias:
-6.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-54.07 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-88.36 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.33%
Pronóstico anual:
16.11%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
88.36 USD (0.40%)
Reducción relativa:
De balance:
0.42% (88.36 USD)
De fondos:
45.75% (9 251.39 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURJPY-VIP 378
USDCNH-VIP 273
AUDUSD-VIP 100
NZDCAD-VIP 65
AUDCAD-VIP 57
AUDJPY-VIP 48
USDCHF-VIP 43
EURCHF-VIP 16
NZDUSD-VIP 9
AUDNZD-VIP 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURJPY-VIP 619
USDCNH-VIP 57
AUDUSD-VIP 453
NZDCAD-VIP 287
AUDCAD-VIP 290
AUDJPY-VIP 392
USDCHF-VIP 514
EURCHF-VIP 134
NZDUSD-VIP 69
AUDNZD-VIP 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURJPY-VIP 23K
USDCNH-VIP 2.9K
AUDUSD-VIP 13K
NZDCAD-VIP 11K
AUDCAD-VIP 11K
AUDJPY-VIP 9.2K
USDCHF-VIP 13K
EURCHF-VIP 6.1K
NZDUSD-VIP 3.2K
AUDNZD-VIP 1.2K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +191.36 USD
Peor transacción: -45 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +82.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -54.07 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.24 03:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 05:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 03:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 04:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 03:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 22:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 15:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 01:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 19:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
