- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
990
Прибыльных трейдов:
803 (81.11%)
Убыточных трейдов:
187 (18.89%)
Лучший трейд:
191.36 USD
Худший трейд:
-44.85 USD
Общая прибыль:
4 109.27 USD (198 343 pips)
Общий убыток:
-1 285.82 USD (106 861 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (82.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
255.85 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
99.91%
Макс. загрузка депозита:
12.60%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
31.95
Длинных трейдов:
543 (54.85%)
Коротких трейдов:
447 (45.15%)
Профит фактор:
3.20
Мат. ожидание:
2.85 USD
Средняя прибыль:
5.12 USD
Средний убыток:
-6.88 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-54.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-88.36 USD (2)
Прирост в месяц:
1.48%
Годовой прогноз:
17.85%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
88.36 USD (0.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.42% (88.36 USD)
По эквити:
42.72% (8 614.43 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|376
|USDCNH-VIP
|273
|AUDUSD-VIP
|100
|NZDCAD-VIP
|64
|AUDCAD-VIP
|57
|AUDJPY-VIP
|48
|USDCHF-VIP
|43
|EURCHF-VIP
|16
|NZDUSD-VIP
|9
|AUDNZD-VIP
|4
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY-VIP
|615
|USDCNH-VIP
|57
|AUDUSD-VIP
|453
|NZDCAD-VIP
|284
|AUDCAD-VIP
|290
|AUDJPY-VIP
|392
|USDCHF-VIP
|514
|EURCHF-VIP
|134
|NZDUSD-VIP
|69
|AUDNZD-VIP
|14
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY-VIP
|22K
|USDCNH-VIP
|2.9K
|AUDUSD-VIP
|13K
|NZDCAD-VIP
|11K
|AUDCAD-VIP
|11K
|AUDJPY-VIP
|9.2K
|USDCHF-VIP
|13K
|EURCHF-VIP
|6.1K
|NZDUSD-VIP
|3.2K
|AUDNZD-VIP
|1.2K
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +191.36 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +82.45 USD
Макс. убыток в серии: -54.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
