Yui Ming Wan

HILL KSKD_10YR VT484

Yui Ming Wan
0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 15%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
990
Прибыльных трейдов:
803 (81.11%)
Убыточных трейдов:
187 (18.89%)
Лучший трейд:
191.36 USD
Худший трейд:
-44.85 USD
Общая прибыль:
4 109.27 USD (198 343 pips)
Общий убыток:
-1 285.82 USD (106 861 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (82.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
255.85 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
99.91%
Макс. загрузка депозита:
12.60%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
31.95
Длинных трейдов:
543 (54.85%)
Коротких трейдов:
447 (45.15%)
Профит фактор:
3.20
Мат. ожидание:
2.85 USD
Средняя прибыль:
5.12 USD
Средний убыток:
-6.88 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-54.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-88.36 USD (2)
Прирост в месяц:
1.48%
Годовой прогноз:
17.85%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
88.36 USD (0.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.42% (88.36 USD)
По эквити:
42.72% (8 614.43 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURJPY-VIP 376
USDCNH-VIP 273
AUDUSD-VIP 100
NZDCAD-VIP 64
AUDCAD-VIP 57
AUDJPY-VIP 48
USDCHF-VIP 43
EURCHF-VIP 16
NZDUSD-VIP 9
AUDNZD-VIP 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURJPY-VIP 615
USDCNH-VIP 57
AUDUSD-VIP 453
NZDCAD-VIP 284
AUDCAD-VIP 290
AUDJPY-VIP 392
USDCHF-VIP 514
EURCHF-VIP 134
NZDUSD-VIP 69
AUDNZD-VIP 14
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURJPY-VIP 22K
USDCNH-VIP 2.9K
AUDUSD-VIP 13K
NZDCAD-VIP 11K
AUDCAD-VIP 11K
AUDJPY-VIP 9.2K
USDCHF-VIP 13K
EURCHF-VIP 6.1K
NZDUSD-VIP 3.2K
AUDNZD-VIP 1.2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +191.36 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +82.45 USD
Макс. убыток в серии: -54.07 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
