- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
991
盈利交易:
804 (81.13%)
亏损交易:
187 (18.87%)
最好交易:
191.36 USD
最差交易:
-44.85 USD
毛利:
4 111.53 USD (198 513 pips)
毛利亏损:
-1 285.82 USD (106 861 pips)
最大连续赢利:
37 (82.45 USD)
最大连续盈利:
255.85 USD (3)
夏普比率:
0.23
交易活动:
99.91%
最大入金加载:
13.43%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
3 天
采收率:
31.98
长期交易:
544 (54.89%)
短期交易:
447 (45.11%)
利润因子:
3.20
预期回报:
2.85 USD
平均利润:
5.11 USD
平均损失:
-6.88 USD
最大连续失误:
3 (-54.07 USD)
最大连续亏损:
-88.36 USD (2)
每月增长:
1.31%
年度预测:
15.85%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
88.36 USD (0.40%)
相对跌幅:
结余:
0.42% (88.36 USD)
净值:
42.72% (8 614.43 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|377
|USDCNH-VIP
|273
|AUDUSD-VIP
|100
|NZDCAD-VIP
|64
|AUDCAD-VIP
|57
|AUDJPY-VIP
|48
|USDCHF-VIP
|43
|EURCHF-VIP
|16
|NZDUSD-VIP
|9
|AUDNZD-VIP
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPY-VIP
|618
|USDCNH-VIP
|57
|AUDUSD-VIP
|453
|NZDCAD-VIP
|284
|AUDCAD-VIP
|290
|AUDJPY-VIP
|392
|USDCHF-VIP
|514
|EURCHF-VIP
|134
|NZDUSD-VIP
|69
|AUDNZD-VIP
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPY-VIP
|23K
|USDCNH-VIP
|2.9K
|AUDUSD-VIP
|13K
|NZDCAD-VIP
|11K
|AUDCAD-VIP
|11K
|AUDJPY-VIP
|9.2K
|USDCHF-VIP
|13K
|EURCHF-VIP
|6.1K
|NZDUSD-VIP
|3.2K
|AUDNZD-VIP
|1.2K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +191.36 USD
最差交易: -45 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +82.45 USD
最大连续亏损: -54.07 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论