信号部分
信号 / MetaTrader 4 / HILL KSKD_10YR VT484
Yui Ming Wan

HILL KSKD_10YR VT484

Yui Ming Wan
0条评论
可靠性
31
0 / 0 USD
增长自 2025 15%
VTMarkets-Live 4
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
991
盈利交易:
804 (81.13%)
亏损交易:
187 (18.87%)
最好交易:
191.36 USD
最差交易:
-44.85 USD
毛利:
4 111.53 USD (198 513 pips)
毛利亏损:
-1 285.82 USD (106 861 pips)
最大连续赢利:
37 (82.45 USD)
最大连续盈利:
255.85 USD (3)
夏普比率:
0.23
交易活动:
99.91%
最大入金加载:
13.43%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
3 天
采收率:
31.98
长期交易:
544 (54.89%)
短期交易:
447 (45.11%)
利润因子:
3.20
预期回报:
2.85 USD
平均利润:
5.11 USD
平均损失:
-6.88 USD
最大连续失误:
3 (-54.07 USD)
最大连续亏损:
-88.36 USD (2)
每月增长:
1.31%
年度预测:
15.85%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
88.36 USD (0.40%)
相对跌幅:
结余:
0.42% (88.36 USD)
净值:
42.72% (8 614.43 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURJPY-VIP 377
USDCNH-VIP 273
AUDUSD-VIP 100
NZDCAD-VIP 64
AUDCAD-VIP 57
AUDJPY-VIP 48
USDCHF-VIP 43
EURCHF-VIP 16
NZDUSD-VIP 9
AUDNZD-VIP 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURJPY-VIP 618
USDCNH-VIP 57
AUDUSD-VIP 453
NZDCAD-VIP 284
AUDCAD-VIP 290
AUDJPY-VIP 392
USDCHF-VIP 514
EURCHF-VIP 134
NZDUSD-VIP 69
AUDNZD-VIP 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURJPY-VIP 23K
USDCNH-VIP 2.9K
AUDUSD-VIP 13K
NZDCAD-VIP 11K
AUDCAD-VIP 11K
AUDJPY-VIP 9.2K
USDCHF-VIP 13K
EURCHF-VIP 6.1K
NZDUSD-VIP 3.2K
AUDNZD-VIP 1.2K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +191.36 USD
最差交易: -45 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +82.45 USD
最大连续亏损: -54.07 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.24 03:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 05:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 03:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 04:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 03:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 22:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 15:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 01:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 19:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册