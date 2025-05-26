SignaleKategorien
Yui Ming Wan

HILL KSKD_10YR VT484

Yui Ming Wan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
31 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 15%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
993
Gewinntrades:
806 (81.16%)
Verlusttrades:
187 (18.83%)
Bester Trade:
191.36 USD
Schlechtester Trade:
-44.85 USD
Bruttoprofit:
4 115.85 USD (198 829 pips)
Bruttoverlust:
-1 285.82 USD (106 861 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
37 (82.45 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
255.85 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
99.91%
Max deposit load:
14.86%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
32.03
Long-Positionen:
545 (54.88%)
Short-Positionen:
448 (45.12%)
Profit-Faktor:
3.20
Mathematische Gewinnerwartung:
2.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.88 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-54.07 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-88.36 USD (2)
Wachstum pro Monat :
1.33%
Jahresprognose:
16.11%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
88.36 USD (0.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.42% (88.36 USD)
Kapital:
45.75% (9 251.39 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURJPY-VIP 378
USDCNH-VIP 273
AUDUSD-VIP 100
NZDCAD-VIP 65
AUDCAD-VIP 57
AUDJPY-VIP 48
USDCHF-VIP 43
EURCHF-VIP 16
NZDUSD-VIP 9
AUDNZD-VIP 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURJPY-VIP 619
USDCNH-VIP 57
AUDUSD-VIP 453
NZDCAD-VIP 287
AUDCAD-VIP 290
AUDJPY-VIP 392
USDCHF-VIP 514
EURCHF-VIP 134
NZDUSD-VIP 69
AUDNZD-VIP 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURJPY-VIP 23K
USDCNH-VIP 2.9K
AUDUSD-VIP 13K
NZDCAD-VIP 11K
AUDCAD-VIP 11K
AUDJPY-VIP 9.2K
USDCHF-VIP 13K
EURCHF-VIP 6.1K
NZDUSD-VIP 3.2K
AUDNZD-VIP 1.2K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +191.36 USD
Schlechtester Trade: -45 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +82.45 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -54.07 USD

2025.12.24 03:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 05:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 03:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 04:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 03:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 22:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 15:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 01:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 19:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
