- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
993
Gewinntrades:
806 (81.16%)
Verlusttrades:
187 (18.83%)
Bester Trade:
191.36 USD
Schlechtester Trade:
-44.85 USD
Bruttoprofit:
4 115.85 USD (198 829 pips)
Bruttoverlust:
-1 285.82 USD (106 861 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
37 (82.45 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
255.85 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
99.91%
Max deposit load:
14.86%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
32.03
Long-Positionen:
545 (54.88%)
Short-Positionen:
448 (45.12%)
Profit-Faktor:
3.20
Mathematische Gewinnerwartung:
2.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.88 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-54.07 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-88.36 USD (2)
Wachstum pro Monat :
1.33%
Jahresprognose:
16.11%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
88.36 USD (0.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.42% (88.36 USD)
Kapital:
45.75% (9 251.39 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|378
|USDCNH-VIP
|273
|AUDUSD-VIP
|100
|NZDCAD-VIP
|65
|AUDCAD-VIP
|57
|AUDJPY-VIP
|48
|USDCHF-VIP
|43
|EURCHF-VIP
|16
|NZDUSD-VIP
|9
|AUDNZD-VIP
|4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURJPY-VIP
|619
|USDCNH-VIP
|57
|AUDUSD-VIP
|453
|NZDCAD-VIP
|287
|AUDCAD-VIP
|290
|AUDJPY-VIP
|392
|USDCHF-VIP
|514
|EURCHF-VIP
|134
|NZDUSD-VIP
|69
|AUDNZD-VIP
|14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURJPY-VIP
|23K
|USDCNH-VIP
|2.9K
|AUDUSD-VIP
|13K
|NZDCAD-VIP
|11K
|AUDCAD-VIP
|11K
|AUDJPY-VIP
|9.2K
|USDCHF-VIP
|13K
|EURCHF-VIP
|6.1K
|NZDUSD-VIP
|3.2K
|AUDNZD-VIP
|1.2K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +191.36 USD
Schlechtester Trade: -45 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +82.45 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -54.07 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
