シグナル / MetaTrader 4 / HILL KSKD_10YR VT484
Yui Ming Wan

HILL KSKD_10YR VT484

Yui Ming Wan
レビュー0件
信頼性
31週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 15%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
993
利益トレード:
806 (81.16%)
損失トレード:
187 (18.83%)
ベストトレード:
191.36 USD
最悪のトレード:
-44.85 USD
総利益:
4 115.85 USD (198 829 pips)
総損失:
-1 285.82 USD (106 861 pips)
最大連続の勝ち:
37 (82.45 USD)
最大連続利益:
255.85 USD (3)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
99.91%
最大入金額:
14.86%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
32.03
長いトレード:
545 (54.88%)
短いトレード:
448 (45.12%)
プロフィットファクター:
3.20
期待されたペイオフ:
2.85 USD
平均利益:
5.11 USD
平均損失:
-6.88 USD
最大連続の負け:
3 (-54.07 USD)
最大連続損失:
-88.36 USD (2)
月間成長:
1.33%
年間予想:
16.11%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
88.36 USD (0.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.42% (88.36 USD)
エクイティによる:
45.75% (9 251.39 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURJPY-VIP 378
USDCNH-VIP 273
AUDUSD-VIP 100
NZDCAD-VIP 65
AUDCAD-VIP 57
AUDJPY-VIP 48
USDCHF-VIP 43
EURCHF-VIP 16
NZDUSD-VIP 9
AUDNZD-VIP 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURJPY-VIP 619
USDCNH-VIP 57
AUDUSD-VIP 453
NZDCAD-VIP 287
AUDCAD-VIP 290
AUDJPY-VIP 392
USDCHF-VIP 514
EURCHF-VIP 134
NZDUSD-VIP 69
AUDNZD-VIP 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURJPY-VIP 23K
USDCNH-VIP 2.9K
AUDUSD-VIP 13K
NZDCAD-VIP 11K
AUDCAD-VIP 11K
AUDJPY-VIP 9.2K
USDCHF-VIP 13K
EURCHF-VIP 6.1K
NZDUSD-VIP 3.2K
AUDNZD-VIP 1.2K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +191.36 USD
最悪のトレード: -45 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +82.45 USD
最大連続損失: -54.07 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.24 03:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 05:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 03:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 04:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 03:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 22:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 15:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 01:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 19:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
