- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
993
利益トレード:
806 (81.16%)
損失トレード:
187 (18.83%)
ベストトレード:
191.36 USD
最悪のトレード:
-44.85 USD
総利益:
4 115.85 USD (198 829 pips)
総損失:
-1 285.82 USD (106 861 pips)
最大連続の勝ち:
37 (82.45 USD)
最大連続利益:
255.85 USD (3)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
99.91%
最大入金額:
14.86%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
32.03
長いトレード:
545 (54.88%)
短いトレード:
448 (45.12%)
プロフィットファクター:
3.20
期待されたペイオフ:
2.85 USD
平均利益:
5.11 USD
平均損失:
-6.88 USD
最大連続の負け:
3 (-54.07 USD)
最大連続損失:
-88.36 USD (2)
月間成長:
1.33%
年間予想:
16.11%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
88.36 USD (0.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.42% (88.36 USD)
エクイティによる:
45.75% (9 251.39 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|378
|USDCNH-VIP
|273
|AUDUSD-VIP
|100
|NZDCAD-VIP
|65
|AUDCAD-VIP
|57
|AUDJPY-VIP
|48
|USDCHF-VIP
|43
|EURCHF-VIP
|16
|NZDUSD-VIP
|9
|AUDNZD-VIP
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURJPY-VIP
|619
|USDCNH-VIP
|57
|AUDUSD-VIP
|453
|NZDCAD-VIP
|287
|AUDCAD-VIP
|290
|AUDJPY-VIP
|392
|USDCHF-VIP
|514
|EURCHF-VIP
|134
|NZDUSD-VIP
|69
|AUDNZD-VIP
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURJPY-VIP
|23K
|USDCNH-VIP
|2.9K
|AUDUSD-VIP
|13K
|NZDCAD-VIP
|11K
|AUDCAD-VIP
|11K
|AUDJPY-VIP
|9.2K
|USDCHF-VIP
|13K
|EURCHF-VIP
|6.1K
|NZDUSD-VIP
|3.2K
|AUDNZD-VIP
|1.2K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +191.36 USD
最悪のトレード: -45 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +82.45 USD
最大連続損失: -54.07 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
