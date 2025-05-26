시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / HILL KSKD_10YR VT484
Yui Ming Wan

HILL KSKD_10YR VT484

Yui Ming Wan
0 리뷰
안정성
33
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 15%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 004
이익 거래:
814 (81.07%)
손실 거래:
190 (18.92%)
최고의 거래:
191.36 USD
최악의 거래:
-44.85 USD
총 수익:
4 227.32 USD (201 948 pips)
총 손실:
-1 299.33 USD (107 894 pips)
연속 최대 이익:
37 (82.45 USD)
연속 최대 이익:
255.85 USD (3)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
99.91%
최대 입금량:
33.12%
최근 거래:
34 분 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
33.14
롱(주식매수):
552 (54.98%)
숏(주식차입매도):
452 (45.02%)
수익 요인:
3.25
기대수익:
2.92 USD
평균 이익:
5.19 USD
평균 손실:
-6.84 USD
연속 최대 손실:
3 (-54.07 USD)
연속 최대 손실:
-88.36 USD (2)
월별 성장률:
1.49%
연간 예측:
18.04%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
88.36 USD (0.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.42% (88.36 USD)
자본금별:
70.51% (14 264.43 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURJPY-VIP 378
USDCNH-VIP 273
AUDUSD-VIP 101
NZDCAD-VIP 67
AUDCAD-VIP 58
AUDJPY-VIP 48
USDCHF-VIP 47
EURCHF-VIP 17
NZDUSD-VIP 11
AUDNZD-VIP 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURJPY-VIP 619
USDCNH-VIP 57
AUDUSD-VIP 457
NZDCAD-VIP 296
AUDCAD-VIP 293
AUDJPY-VIP 392
USDCHF-VIP 582
EURCHF-VIP 133
NZDUSD-VIP 85
AUDNZD-VIP 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURJPY-VIP 23K
USDCNH-VIP 2.9K
AUDUSD-VIP 13K
NZDCAD-VIP 12K
AUDCAD-VIP 12K
AUDJPY-VIP 9.2K
USDCHF-VIP 14K
EURCHF-VIP 6.5K
NZDUSD-VIP 4K
AUDNZD-VIP 1.2K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +191.36 USD
최악의 거래: -45 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +82.45 USD
연속 최대 손실: -54.07 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2025.12.30 07:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 03:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 08:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 05:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 03:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 04:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 03:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 22:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 15:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 01:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
