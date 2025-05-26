- 자본
- 축소
트레이드:
1 004
이익 거래:
814 (81.07%)
손실 거래:
190 (18.92%)
최고의 거래:
191.36 USD
최악의 거래:
-44.85 USD
총 수익:
4 227.32 USD (201 948 pips)
총 손실:
-1 299.33 USD (107 894 pips)
연속 최대 이익:
37 (82.45 USD)
연속 최대 이익:
255.85 USD (3)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
99.91%
최대 입금량:
33.12%
최근 거래:
34 분 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
33.14
롱(주식매수):
552 (54.98%)
숏(주식차입매도):
452 (45.02%)
수익 요인:
3.25
기대수익:
2.92 USD
평균 이익:
5.19 USD
평균 손실:
-6.84 USD
연속 최대 손실:
3 (-54.07 USD)
연속 최대 손실:
-88.36 USD (2)
월별 성장률:
1.49%
연간 예측:
18.04%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
88.36 USD (0.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.42% (88.36 USD)
자본금별:
70.51% (14 264.43 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|378
|USDCNH-VIP
|273
|AUDUSD-VIP
|101
|NZDCAD-VIP
|67
|AUDCAD-VIP
|58
|AUDJPY-VIP
|48
|USDCHF-VIP
|47
|EURCHF-VIP
|17
|NZDUSD-VIP
|11
|AUDNZD-VIP
|4
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURJPY-VIP
|619
|USDCNH-VIP
|57
|AUDUSD-VIP
|457
|NZDCAD-VIP
|296
|AUDCAD-VIP
|293
|AUDJPY-VIP
|392
|USDCHF-VIP
|582
|EURCHF-VIP
|133
|NZDUSD-VIP
|85
|AUDNZD-VIP
|14
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURJPY-VIP
|23K
|USDCNH-VIP
|2.9K
|AUDUSD-VIP
|13K
|NZDCAD-VIP
|12K
|AUDCAD-VIP
|12K
|AUDJPY-VIP
|9.2K
|USDCHF-VIP
|14K
|EURCHF-VIP
|6.5K
|NZDUSD-VIP
|4K
|AUDNZD-VIP
|1.2K
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +191.36 USD
최악의 거래: -45 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +82.45 USD
연속 최대 손실: -54.07 USD
