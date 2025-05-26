SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DARK HOLE AZ v1 EU
Malfa Yasin Ht

DARK HOLE AZ v1 EU

Malfa Yasin Ht
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 74%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 023
Kârla kapanan işlemler:
760 (74.29%)
Zararla kapanan işlemler:
263 (25.71%)
En iyi işlem:
70.71 USD
En kötü işlem:
-37.40 USD
Brüt kâr:
1 568.08 USD (117 382 pips)
Brüt zarar:
-831.87 USD (82 475 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (22.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
162.15 USD (5)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
60.04%
Maks. mevduat yükü:
6.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
5.24
Alış işlemleri:
197 (19.26%)
Satış işlemleri:
826 (80.74%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
0.72 USD
Ortalama kâr:
2.06 USD
Ortalama zarar:
-3.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-140.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-140.45 USD (7)
Aylık büyüme:
5.31%
Yıllık tahmin:
65.76%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.83 USD
Maksimum:
140.45 USD (11.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.19% (139.60 USD)
Varlığa göre:
34.85% (536.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1023
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 736
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 35K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +70.71 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +22.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -140.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
Axi-US02-Live
13.00 × 2
💼 EA Dark Hole AZ v1. – Keuntungan Harian yang Cerdas & Realistis

EA Lubang Gelap AZ v1. adalah Expert Advisor yang dirancang untuk perdagangan yang konsisten dan bebas stres. Dengan target profit harian yang dapat disesuaikan (mulai dari $2/hari ), EA ini sangat cocok untuk trader yang menghargai disiplin dan kontrol.

✅ Fitur:

Cocok untuk perdagangan Risiko rendah & stabil

Tetapkan tujuan harian yang realistis

Kontrol manual penuh kapan saja

Bekerja dengan pasangan apa pun, termasuk GOLD

Berjalan baik dengan modal kecil


📈 Akses Hasil Langsung:

Server: Headway Real MT4
Login: 414521
Kata Sandi Investor: @ Alfaforex123

📞 Tertarik?

Dapatkan panduan GRATIS melalui WhatsApp: +62 857-2644-4026
💡 Trading dengan cerdas. Tetap kendalikan. Izinkan EA Dark Hole AZ v1. bekerja untuk Anda!

İnceleme yok
