信号部分
信号 / MetaTrader 4 / DARK HOLE AZ v1 EU
Malfa Yasin Ht

DARK HOLE AZ v1 EU

Malfa Yasin Ht
0条评论
可靠性
51
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 99%
Headway-Real
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 503
盈利交易:
1 119 (74.45%)
亏损交易:
384 (25.55%)
最好交易:
70.71 USD
最差交易:
-37.40 USD
毛利:
2 089.46 USD (159 260 pips)
毛利亏损:
-1 101.52 USD (109 360 pips)
最大连续赢利:
31 (22.38 USD)
最大连续盈利:
162.15 USD (5)
夏普比率:
0.12
交易活动:
66.88%
最大入金加载:
6.92%
最近交易:
27 几分钟前
每周交易:
27
平均持有时间:
24 小时
采收率:
7.03
长期交易:
335 (22.29%)
短期交易:
1 168 (77.71%)
利润因子:
1.90
预期回报:
0.66 USD
平均利润:
1.87 USD
平均损失:
-2.87 USD
最大连续失误:
8 (-45.86 USD)
最大连续亏损:
-140.45 USD (7)
每月增长:
4.01%
年度预测:
48.65%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.83 USD
最大值:
140.45 USD (11.10%)
相对跌幅:
结余:
11.19% (139.60 USD)
净值:
34.85% (536.75 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 1503
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 988
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 50K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +70.71 USD
最差交易: -37 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +22.38 USD
最大连续亏损: -45.86 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
Axi-US02-Live
13.00 × 2
查看详细统计，请 登录 或者 注册

💼 EA Dark Hole AZ v1. – Keuntungan Harian yang Cerdas & Realistis

EA Lubang Gelap AZ v1. adalah Expert Advisor yang dirancang untuk perdagangan yang konsisten dan bebas stres. Dengan target profit harian yang dapat disesuaikan (mulai dari $2/hari ), EA ini sangat cocok untuk trader yang menghargai disiplin dan kontrol.

✅ Fitur:

Cocok untuk perdagangan Risiko rendah & stabil

Tetapkan tujuan harian yang realistis

Kontrol manual penuh kapan saja

Bekerja dengan pasangan apa pun, termasuk GOLD

Berjalan baik dengan modal kecil


📈 Akses Hasil Langsung:

Server: Headway Real MT4
Login: 414521
Kata Sandi Investor: @ Alfaforex123

📞 Tertarik?

Dapatkan panduan GRATIS melalui WhatsApp: +62 857-2644-4026
💡 Trading dengan cerdas. Tetap kendalikan. Izinkan EA Dark Hole AZ v1. bekerja untuk Anda!

没有评论
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 00:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 20:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 18:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
DARK HOLE AZ v1 EU
每月30 USD
99%
0
0
USD
2K
USD
51
100%
1 503
74%
67%
1.89
0.66
USD
35%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载