|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1503
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|988
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|50K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
💼 EA Dark Hole AZ v1. – Keuntungan Harian yang Cerdas & Realistis
EA Lubang Gelap AZ v1. adalah Expert Advisor yang dirancang untuk perdagangan yang konsisten dan bebas stres. Dengan target profit harian yang dapat disesuaikan (mulai dari $2/hari ), EA ini sangat cocok untuk trader yang menghargai disiplin dan kontrol.
✅ Fitur:
Cocok untuk perdagangan Risiko rendah & stabil
Tetapkan tujuan harian yang realistis
Kontrol manual penuh kapan saja
Bekerja dengan pasangan apa pun, termasuk GOLD
Berjalan baik dengan modal kecil
📈 Akses Hasil Langsung:
Server: Headway Real MT4
Login: 414521
Kata Sandi Investor: @ Alfaforex123
📞 Tertarik?
Dapatkan panduan GRATIS melalui WhatsApp: +62 857-2644-4026
💡 Trading dengan cerdas. Tetap kendalikan. Izinkan EA Dark Hole AZ v1. bekerja untuk Anda!
USD
USD
USD