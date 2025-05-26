시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / DARK HOLE AZ v1 EU
Malfa Yasin Ht

DARK HOLE AZ v1 EU

Malfa Yasin Ht
0 리뷰
안정성
51
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 99%
Headway-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 503
이익 거래:
1 119 (74.45%)
손실 거래:
384 (25.55%)
최고의 거래:
70.71 USD
최악의 거래:
-37.40 USD
총 수익:
2 089.46 USD (159 260 pips)
총 손실:
-1 101.52 USD (109 360 pips)
연속 최대 이익:
31 (22.38 USD)
연속 최대 이익:
162.15 USD (5)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
66.88%
최대 입금량:
6.92%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
24 시간
회복 요인:
7.03
롱(주식매수):
335 (22.29%)
숏(주식차입매도):
1 168 (77.71%)
수익 요인:
1.90
기대수익:
0.66 USD
평균 이익:
1.87 USD
평균 손실:
-2.87 USD
연속 최대 손실:
8 (-45.86 USD)
연속 최대 손실:
-140.45 USD (7)
월별 성장률:
4.01%
연간 예측:
48.65%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.83 USD
최대한의:
140.45 USD (11.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.19% (139.60 USD)
자본금별:
34.85% (536.75 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 1503
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 988
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 50K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +70.71 USD
최악의 거래: -37 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +22.38 USD
연속 최대 손실: -45.86 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
Axi-US02-Live
13.00 × 2
💼 EA Dark Hole AZ v1. – Keuntungan Harian yang Cerdas & Realistis

EA Lubang Gelap AZ v1. adalah Expert Advisor yang dirancang untuk perdagangan yang konsisten dan bebas stres. Dengan target profit harian yang dapat disesuaikan (mulai dari $2/hari ), EA ini sangat cocok untuk trader yang menghargai disiplin dan kontrol.

✅ Fitur:

Cocok untuk perdagangan Risiko rendah & stabil

Tetapkan tujuan harian yang realistis

Kontrol manual penuh kapan saja

Bekerja dengan pasangan apa pun, termasuk GOLD

Berjalan baik dengan modal kecil


📈 Akses Hasil Langsung:

Server: Headway Real MT4
Login: 414521
Kata Sandi Investor: @ Alfaforex123

📞 Tertarik?

Dapatkan panduan GRATIS melalui WhatsApp: +62 857-2644-4026
💡 Trading dengan cerdas. Tetap kendalikan. Izinkan EA Dark Hole AZ v1. bekerja untuk Anda!

리뷰 없음
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 00:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 20:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 18:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
