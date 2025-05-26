SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / DARK HOLE AZ v1 EU
Malfa Yasin Ht

DARK HOLE AZ v1 EU

Malfa Yasin Ht
0 comentarios
Fiabilidad
51 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 99%
Headway-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 503
Transacciones Rentables:
1 119 (74.45%)
Transacciones Irrentables:
384 (25.55%)
Mejor transacción:
70.71 USD
Peor transacción:
-37.40 USD
Beneficio Bruto:
2 089.46 USD (159 260 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 101.52 USD (109 360 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (22.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
162.15 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
66.88%
Carga máxima del depósito:
6.92%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
24 horas
Factor de Recuperación:
7.03
Transacciones Largas:
335 (22.29%)
Transacciones Cortas:
1 168 (77.71%)
Factor de Beneficio:
1.90
Beneficio Esperado:
0.66 USD
Beneficio medio:
1.87 USD
Pérdidas medias:
-2.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-45.86 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-140.45 USD (7)
Crecimiento al mes:
4.01%
Pronóstico anual:
48.65%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.83 USD
Máxima:
140.45 USD (11.10%)
Reducción relativa:
De balance:
11.19% (139.60 USD)
De fondos:
34.85% (536.75 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 1503
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 988
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 50K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +70.71 USD
Peor transacción: -37 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +22.38 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -45.86 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
Axi-US02-Live
13.00 × 2
💼 EA Dark Hole AZ v1. – Keuntungan Harian yang Cerdas & Realistis

EA Lubang Gelap AZ v1. adalah Expert Advisor yang dirancang untuk perdagangan yang konsisten dan bebas stres. Dengan target profit harian yang dapat disesuaikan (mulai dari $2/hari ), EA ini sangat cocok untuk trader yang menghargai disiplin dan kontrol.

✅ Fitur:

Cocok untuk perdagangan Risiko rendah & stabil

Tetapkan tujuan harian yang realistis

Kontrol manual penuh kapan saja

Bekerja dengan pasangan apa pun, termasuk GOLD

Berjalan baik dengan modal kecil


📈 Akses Hasil Langsung:

Server: Headway Real MT4
Login: 414521
Kata Sandi Investor: @ Alfaforex123

📞 Tertarik?

Dapatkan panduan GRATIS melalui WhatsApp: +62 857-2644-4026
💡 Trading dengan cerdas. Tetap kendalikan. Izinkan EA Dark Hole AZ v1. bekerja untuk Anda!

No hay comentarios
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 00:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 20:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 18:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Copiar

