Signals / MetaTrader 4 / DARK HOLE AZ v1 EU
Malfa Yasin Ht

DARK HOLE AZ v1 EU

Malfa Yasin Ht
0 reviews
Reliability
51 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 99%
Headway-Real
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 503
Profit Trades:
1 119 (74.45%)
Loss Trades:
384 (25.55%)
Best trade:
70.71 USD
Worst trade:
-37.40 USD
Gross Profit:
2 089.46 USD (159 260 pips)
Gross Loss:
-1 101.52 USD (109 360 pips)
Maximum consecutive wins:
31 (22.38 USD)
Maximal consecutive profit:
162.15 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading activity:
66.88%
Max deposit load:
6.92%
Latest trade:
18 minutes ago
Trades per week:
27
Avg holding time:
24 hours
Recovery Factor:
7.03
Long Trades:
335 (22.29%)
Short Trades:
1 168 (77.71%)
Profit Factor:
1.90
Expected Payoff:
0.66 USD
Average Profit:
1.87 USD
Average Loss:
-2.87 USD
Maximum consecutive losses:
8 (-45.86 USD)
Maximal consecutive loss:
-140.45 USD (7)
Monthly growth:
4.01%
Annual Forecast:
48.65%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.83 USD
Maximal:
140.45 USD (11.10%)
Relative drawdown:
By Balance:
11.19% (139.60 USD)
By Equity:
34.85% (536.75 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD 1503
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 988
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 50K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +70.71 USD
Worst trade: -37 USD
Maximum consecutive wins: 5
Maximum consecutive losses: 7
Maximal consecutive profit: +22.38 USD
Maximal consecutive loss: -45.86 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Headway-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
Axi-US02-Live
13.00 × 2
💼 EA Dark Hole AZ v1. – Keuntungan Harian yang Cerdas & Realistis

EA Lubang Gelap AZ v1. adalah Expert Advisor yang dirancang untuk perdagangan yang konsisten dan bebas stres. Dengan target profit harian yang dapat disesuaikan (mulai dari $2/hari ), EA ini sangat cocok untuk trader yang menghargai disiplin dan kontrol.

✅ Fitur:

Cocok untuk perdagangan Risiko rendah & stabil

Tetapkan tujuan harian yang realistis

Kontrol manual penuh kapan saja

Bekerja dengan pasangan apa pun, termasuk GOLD

Berjalan baik dengan modal kecil


📈 Akses Hasil Langsung:

Server: Headway Real MT4
Login: 414521
Kata Sandi Investor: @ Alfaforex123

📞 Tertarik?

Dapatkan panduan GRATIS melalui WhatsApp: +62 857-2644-4026
💡 Trading dengan cerdas. Tetap kendalikan. Izinkan EA Dark Hole AZ v1. bekerja untuk Anda!

No reviews
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 00:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 20:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 18:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
DARK HOLE AZ v1 EU
30 USD per month
99%
0
0
USD
2K
USD
51
100%
1 503
74%
67%
1.89
0.66
USD
35%
1:500
Copy

