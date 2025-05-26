- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1503
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|988
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|50K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Drawdown
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Headway-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
💼 EA Dark Hole AZ v1. – Keuntungan Harian yang Cerdas & Realistis
EA Lubang Gelap AZ v1. adalah Expert Advisor yang dirancang untuk perdagangan yang konsisten dan bebas stres. Dengan target profit harian yang dapat disesuaikan (mulai dari $2/hari ), EA ini sangat cocok untuk trader yang menghargai disiplin dan kontrol.
✅ Fitur:
Cocok untuk perdagangan Risiko rendah & stabil
Tetapkan tujuan harian yang realistis
Kontrol manual penuh kapan saja
Bekerja dengan pasangan apa pun, termasuk GOLD
Berjalan baik dengan modal kecil
📈 Akses Hasil Langsung:
Server: Headway Real MT4
Login: 414521
Kata Sandi Investor: @ Alfaforex123
📞 Tertarik?
Dapatkan panduan GRATIS melalui WhatsApp: +62 857-2644-4026
💡 Trading dengan cerdas. Tetap kendalikan. Izinkan EA Dark Hole AZ v1. bekerja untuk Anda!
