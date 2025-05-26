СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / DARK HOLE AZ v1 EU
Malfa Yasin Ht

DARK HOLE AZ v1 EU

Malfa Yasin Ht
0 отзывов
Надежность
51 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 99%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 503
Прибыльных трейдов:
1 119 (74.45%)
Убыточных трейдов:
384 (25.55%)
Лучший трейд:
70.71 USD
Худший трейд:
-37.40 USD
Общая прибыль:
2 089.46 USD (159 260 pips)
Общий убыток:
-1 101.52 USD (109 360 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (22.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
162.15 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
66.88%
Макс. загрузка депозита:
6.92%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
7.03
Длинных трейдов:
335 (22.29%)
Коротких трейдов:
1 168 (77.71%)
Профит фактор:
1.90
Мат. ожидание:
0.66 USD
Средняя прибыль:
1.87 USD
Средний убыток:
-2.87 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-45.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-140.45 USD (7)
Прирост в месяц:
4.01%
Годовой прогноз:
48.65%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.83 USD
Максимальная:
140.45 USD (11.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.19% (139.60 USD)
По эквити:
34.85% (536.75 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 1503
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 988
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 50K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +70.71 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +22.38 USD
Макс. убыток в серии: -45.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
Axi-US02-Live
13.00 × 2
💼 EA Dark Hole AZ v1. – Keuntungan Harian yang Cerdas & Realistis

EA Lubang Gelap AZ v1. adalah Expert Advisor yang dirancang untuk perdagangan yang konsisten dan bebas stres. Dengan target profit harian yang dapat disesuaikan (mulai dari $2/hari ), EA ini sangat cocok untuk trader yang menghargai disiplin dan kontrol.

✅ Fitur:

Cocok untuk perdagangan Risiko rendah & stabil

Tetapkan tujuan harian yang realistis

Kontrol manual penuh kapan saja

Bekerja dengan pasangan apa pun, termasuk GOLD

Berjalan baik dengan modal kecil


📈 Akses Hasil Langsung:

Server: Headway Real MT4
Login: 414521
Kata Sandi Investor: @ Alfaforex123

📞 Tertarik?

Dapatkan panduan GRATIS melalui WhatsApp: +62 857-2644-4026
💡 Trading dengan cerdas. Tetap kendalikan. Izinkan EA Dark Hole AZ v1. bekerja untuk Anda!

Нет отзывов
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 00:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 20:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 18:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
