Malfa Yasin Ht

DARK HOLE AZ v1 EU

Malfa Yasin Ht
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
51 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 99%
Headway-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 503
Gewinntrades:
1 119 (74.45%)
Verlusttrades:
384 (25.55%)
Bester Trade:
70.71 USD
Schlechtester Trade:
-37.40 USD
Bruttoprofit:
2 089.46 USD (159 260 pips)
Bruttoverlust:
-1 101.52 USD (109 360 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (22.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
162.15 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
66.88%
Max deposit load:
6.92%
Letzter Trade:
52 Minuten
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
24 Stunden
Erholungsfaktor:
7.03
Long-Positionen:
335 (22.29%)
Short-Positionen:
1 168 (77.71%)
Profit-Faktor:
1.90
Mathematische Gewinnerwartung:
0.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-45.86 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-140.45 USD (7)
Wachstum pro Monat :
4.01%
Jahresprognose:
48.65%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.83 USD
Maximaler:
140.45 USD (11.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.19% (139.60 USD)
Kapital:
34.85% (536.75 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 1503
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 988
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 50K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +70.71 USD
Schlechtester Trade: -37 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +22.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -45.86 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
Axi-US02-Live
13.00 × 2
💼 EA Dark Hole AZ v1. – Keuntungan Harian yang Cerdas & Realistis

EA Lubang Gelap AZ v1. adalah Expert Advisor yang dirancang untuk perdagangan yang konsisten dan bebas stres. Dengan target profit harian yang dapat disesuaikan (mulai dari $2/hari ), EA ini sangat cocok untuk trader yang menghargai disiplin dan kontrol.

✅ Fitur:

Cocok untuk perdagangan Risiko rendah & stabil

Tetapkan tujuan harian yang realistis

Kontrol manual penuh kapan saja

Bekerja dengan pasangan apa pun, termasuk GOLD

Berjalan baik dengan modal kecil


📈 Akses Hasil Langsung:

Server: Headway Real MT4
Login: 414521
Kata Sandi Investor: @ Alfaforex123

📞 Tertarik?

Dapatkan panduan GRATIS melalui WhatsApp: +62 857-2644-4026
💡 Trading dengan cerdas. Tetap kendalikan. Izinkan EA Dark Hole AZ v1. bekerja untuk Anda!

Keine Bewertungen
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 00:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 20:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 18:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
DARK HOLE AZ v1 EU
30 USD pro Monat
99%
0
0
USD
2K
USD
51
100%
1 503
74%
67%
1.89
0.66
USD
35%
1:500
Kopieren

