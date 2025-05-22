SinyallerBölümler
Erlycharlem Martins De Oliveira

Pam oficial

Erlycharlem Martins De Oliveira
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 108%
HantecMarkets-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
654
Kârla kapanan işlemler:
502 (76.75%)
Zararla kapanan işlemler:
152 (23.24%)
En iyi işlem:
48.10 USD
En kötü işlem:
-63.71 USD
Brüt kâr:
2 226.73 USD (287 393 pips)
Brüt zarar:
-814.66 USD (87 034 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (157.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
157.53 USD (35)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
98.28%
Maks. mevduat yükü:
6.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
10.11
Alış işlemleri:
311 (47.55%)
Satış işlemleri:
343 (52.45%)
Kâr faktörü:
2.73
Beklenen getiri:
2.16 USD
Ortalama kâr:
4.44 USD
Ortalama zarar:
-5.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-104.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-104.83 USD (6)
Aylık büyüme:
12.06%
Yıllık tahmin:
146.33%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
139.64 USD (4.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.57% (139.64 USD)
Varlığa göre:
23.85% (507.61 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 133
EURAUD 130
GBPJPY 119
GBPUSD 115
USDJPY 87
AUDJPY 9
AUDCAD 7
XAUUSD 7
USDCAD 7
AUDNZD 6
EURJPY 5
GBPCAD 5
NZDUSD 4
EURCAD 4
GBPAUD 4
AUDCHF 2
BTCUSD 2
AUDUSD 2
EURGBP 2
USDCHF 1
EURCHF 1
CADJPY 1
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 291
EURAUD 229
GBPJPY 198
GBPUSD 309
USDJPY 456
AUDJPY 3
AUDCAD 0
XAUUSD -1
USDCAD -12
AUDNZD -9
EURJPY -24
GBPCAD -10
NZDUSD -1
EURCAD -31
GBPAUD 11
AUDCHF 1
BTCUSD 1
AUDUSD -2
EURGBP 5
USDCHF 0
EURCHF -1
CADJPY -2
NZDCAD 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 27K
EURAUD 35K
GBPJPY 38K
GBPUSD 33K
USDJPY 65K
AUDJPY 49
AUDCAD -72
XAUUSD -145
USDCAD -637
AUDNZD -496
EURJPY -81
GBPCAD -613
NZDUSD -88
EURCAD -433
GBPAUD 447
AUDCHF 9
BTCUSD 5K
AUDUSD -47
EURGBP 175
USDCHF -9
EURCHF -11
CADJPY -254
NZDCAD 46
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +48.10 USD
En kötü işlem: -64 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +157.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -104.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DooTechnology-Live
0.13 × 540
FPMarketsSC-Live
0.41 × 80
İnceleme yok
2025.06.13 13:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.22 17:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Pam oficial
Ayda 30 USD
108%
0
0
USD
2.2K
USD
26
83%
654
76%
98%
2.73
2.16
USD
24%
1:500
