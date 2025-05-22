- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 110
盈利交易:
719 (64.77%)
亏损交易:
391 (35.23%)
最好交易:
48.10 USD
最差交易:
-89.31 USD
毛利:
2 703.86 USD (730 387 pips)
毛利亏损:
-1 468.62 USD (378 307 pips)
最大连续赢利:
35 (157.53 USD)
最大连续盈利:
157.53 USD (35)
夏普比率:
0.17
交易活动:
98.28%
最大入金加载:
9.91%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
49
平均持有时间:
4 天
采收率:
4.51
长期交易:
489 (44.05%)
短期交易:
621 (55.95%)
利润因子:
1.84
预期回报:
1.11 USD
平均利润:
3.76 USD
平均损失:
-3.76 USD
最大连续失误:
13 (-114.89 USD)
最大连续亏损:
-141.08 USD (6)
每月增长:
-3.85%
年度预测:
-46.77%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
274.17 USD (9.31%)
相对跌幅:
结余:
26.08% (274.17 USD)
净值:
30.46% (323.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|231
|EURAUD
|228
|GBPUSD
|206
|GBPJPY
|138
|USDJPY
|103
|USDCAD
|49
|EURGBP
|33
|AUDCAD
|27
|BTCUSD
|27
|XAUUSD
|20
|AUDJPY
|10
|AUDNZD
|6
|EURJPY
|6
|GBPCAD
|5
|NZDUSD
|4
|EURCAD
|4
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|USDCHF
|1
|EURCHF
|1
|CADJPY
|1
|NZDCAD
|1
|XRPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|254
|EURAUD
|283
|GBPUSD
|308
|GBPJPY
|101
|USDJPY
|435
|USDCAD
|-38
|EURGBP
|-28
|AUDCAD
|-4
|BTCUSD
|16
|XAUUSD
|-13
|AUDJPY
|-14
|AUDNZD
|-9
|EURJPY
|-19
|GBPCAD
|-10
|NZDUSD
|-1
|EURCAD
|-31
|GBPAUD
|11
|AUDCHF
|1
|AUDUSD
|-2
|USDCHF
|0
|EURCHF
|-1
|CADJPY
|-2
|NZDCAD
|0
|XRPUSD
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|25K
|EURAUD
|44K
|GBPUSD
|34K
|GBPJPY
|37K
|USDJPY
|63K
|USDCAD
|-1.4K
|EURGBP
|-753
|AUDCAD
|-236
|BTCUSD
|155K
|XAUUSD
|-1.4K
|AUDJPY
|-1.3K
|AUDNZD
|-496
|EURJPY
|315
|GBPCAD
|-613
|NZDUSD
|-88
|EURCAD
|-433
|GBPAUD
|447
|AUDCHF
|9
|AUDUSD
|-47
|USDCHF
|-9
|EURCHF
|-11
|CADJPY
|-254
|NZDCAD
|46
|XRPUSD
|-303
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +48.10 USD
最差交易: -89 USD
最大连续赢利: 35
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +157.53 USD
最大连续亏损: -114.89 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HantecMarkets-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
72%
0
0
USD
USD
811
USD
USD
38
90%
1 110
64%
98%
1.84
1.11
USD
USD
30%
1:500