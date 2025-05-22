信号部分
Erlycharlem Martins De Oliveira

Titan oficial

Erlycharlem Martins De Oliveira
0条评论
可靠性
38
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 72%
HantecMarkets-MT5
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 110
盈利交易:
719 (64.77%)
亏损交易:
391 (35.23%)
最好交易:
48.10 USD
最差交易:
-89.31 USD
毛利:
2 703.86 USD (730 387 pips)
毛利亏损:
-1 468.62 USD (378 307 pips)
最大连续赢利:
35 (157.53 USD)
最大连续盈利:
157.53 USD (35)
夏普比率:
0.17
交易活动:
98.28%
最大入金加载:
9.91%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
49
平均持有时间:
4 天
采收率:
4.51
长期交易:
489 (44.05%)
短期交易:
621 (55.95%)
利润因子:
1.84
预期回报:
1.11 USD
平均利润:
3.76 USD
平均损失:
-3.76 USD
最大连续失误:
13 (-114.89 USD)
最大连续亏损:
-141.08 USD (6)
每月增长:
-3.85%
年度预测:
-46.77%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
274.17 USD (9.31%)
相对跌幅:
结余:
26.08% (274.17 USD)
净值:
30.46% (323.39 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 231
EURAUD 228
GBPUSD 206
GBPJPY 138
USDJPY 103
USDCAD 49
EURGBP 33
AUDCAD 27
BTCUSD 27
XAUUSD 20
AUDJPY 10
AUDNZD 6
EURJPY 6
GBPCAD 5
NZDUSD 4
EURCAD 4
GBPAUD 4
AUDCHF 2
AUDUSD 2
USDCHF 1
EURCHF 1
CADJPY 1
NZDCAD 1
XRPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 254
EURAUD 283
GBPUSD 308
GBPJPY 101
USDJPY 435
USDCAD -38
EURGBP -28
AUDCAD -4
BTCUSD 16
XAUUSD -13
AUDJPY -14
AUDNZD -9
EURJPY -19
GBPCAD -10
NZDUSD -1
EURCAD -31
GBPAUD 11
AUDCHF 1
AUDUSD -2
USDCHF 0
EURCHF -1
CADJPY -2
NZDCAD 0
XRPUSD -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 25K
EURAUD 44K
GBPUSD 34K
GBPJPY 37K
USDJPY 63K
USDCAD -1.4K
EURGBP -753
AUDCAD -236
BTCUSD 155K
XAUUSD -1.4K
AUDJPY -1.3K
AUDNZD -496
EURJPY 315
GBPCAD -613
NZDUSD -88
EURCAD -433
GBPAUD 447
AUDCHF 9
AUDUSD -47
USDCHF -9
EURCHF -11
CADJPY -254
NZDCAD 46
XRPUSD -303
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +48.10 USD
最差交易: -89 USD
最大连续赢利: 35
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +157.53 USD
最大连续亏损: -114.89 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HantecMarkets-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 46
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
DooTechnology-Live
0.13 × 540
Exness-MT5Real34
0.25 × 24
FPMarketsSC-Live
0.41 × 80
Tickmill-Live
1.04 × 26
没有评论
2025.10.09 16:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 15:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 13:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.22 17:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Titan oficial
每月30 USD
72%
0
0
USD
811
USD
38
90%
1 110
64%
98%
1.84
1.11
USD
30%
1:500
