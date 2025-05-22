- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
654
Profit Trade:
502 (76.75%)
Loss Trade:
152 (23.24%)
Best Trade:
48.10 USD
Worst Trade:
-63.71 USD
Profitto lordo:
2 226.73 USD (287 393 pips)
Perdita lorda:
-814.66 USD (87 034 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (157.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
157.53 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
98.28%
Massimo carico di deposito:
6.84%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
10.11
Long Trade:
311 (47.55%)
Short Trade:
343 (52.45%)
Fattore di profitto:
2.73
Profitto previsto:
2.16 USD
Profitto medio:
4.44 USD
Perdita media:
-5.36 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-104.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-104.83 USD (6)
Crescita mensile:
12.40%
Previsione annuale:
150.42%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
139.64 USD (4.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.57% (139.64 USD)
Per equità:
23.85% (507.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|133
|EURAUD
|130
|GBPJPY
|119
|GBPUSD
|115
|USDJPY
|87
|AUDJPY
|9
|AUDCAD
|7
|XAUUSD
|7
|USDCAD
|7
|AUDNZD
|6
|EURJPY
|5
|GBPCAD
|5
|NZDUSD
|4
|EURCAD
|4
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|2
|BTCUSD
|2
|AUDUSD
|2
|EURGBP
|2
|USDCHF
|1
|EURCHF
|1
|CADJPY
|1
|NZDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|291
|EURAUD
|229
|GBPJPY
|198
|GBPUSD
|309
|USDJPY
|456
|AUDJPY
|3
|AUDCAD
|0
|XAUUSD
|-1
|USDCAD
|-12
|AUDNZD
|-9
|EURJPY
|-24
|GBPCAD
|-10
|NZDUSD
|-1
|EURCAD
|-31
|GBPAUD
|11
|AUDCHF
|1
|BTCUSD
|1
|AUDUSD
|-2
|EURGBP
|5
|USDCHF
|0
|EURCHF
|-1
|CADJPY
|-2
|NZDCAD
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|27K
|EURAUD
|35K
|GBPJPY
|38K
|GBPUSD
|33K
|USDJPY
|65K
|AUDJPY
|49
|AUDCAD
|-72
|XAUUSD
|-145
|USDCAD
|-637
|AUDNZD
|-496
|EURJPY
|-81
|GBPCAD
|-613
|NZDUSD
|-88
|EURCAD
|-433
|GBPAUD
|447
|AUDCHF
|9
|BTCUSD
|5K
|AUDUSD
|-47
|EURGBP
|175
|USDCHF
|-9
|EURCHF
|-11
|CADJPY
|-254
|NZDCAD
|46
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +48.10 USD
Worst Trade: -64 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +157.53 USD
Massima perdita consecutiva: -104.83 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
DooTechnology-Live
|0.13 × 540
|
FPMarketsSC-Live
|0.41 × 80
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
108%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
26
83%
654
76%
98%
2.73
2.16
USD
USD
24%
1:500