Erlycharlem Martins De Oliveira

Pam oficial

Erlycharlem Martins De Oliveira
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 108%
HantecMarkets-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
654
Profit Trade:
502 (76.75%)
Loss Trade:
152 (23.24%)
Best Trade:
48.10 USD
Worst Trade:
-63.71 USD
Profitto lordo:
2 226.73 USD (287 393 pips)
Perdita lorda:
-814.66 USD (87 034 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (157.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
157.53 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
98.28%
Massimo carico di deposito:
6.84%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
10.11
Long Trade:
311 (47.55%)
Short Trade:
343 (52.45%)
Fattore di profitto:
2.73
Profitto previsto:
2.16 USD
Profitto medio:
4.44 USD
Perdita media:
-5.36 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-104.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-104.83 USD (6)
Crescita mensile:
12.40%
Previsione annuale:
150.42%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
139.64 USD (4.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.57% (139.64 USD)
Per equità:
23.85% (507.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 133
EURAUD 130
GBPJPY 119
GBPUSD 115
USDJPY 87
AUDJPY 9
AUDCAD 7
XAUUSD 7
USDCAD 7
AUDNZD 6
EURJPY 5
GBPCAD 5
NZDUSD 4
EURCAD 4
GBPAUD 4
AUDCHF 2
BTCUSD 2
AUDUSD 2
EURGBP 2
USDCHF 1
EURCHF 1
CADJPY 1
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 291
EURAUD 229
GBPJPY 198
GBPUSD 309
USDJPY 456
AUDJPY 3
AUDCAD 0
XAUUSD -1
USDCAD -12
AUDNZD -9
EURJPY -24
GBPCAD -10
NZDUSD -1
EURCAD -31
GBPAUD 11
AUDCHF 1
BTCUSD 1
AUDUSD -2
EURGBP 5
USDCHF 0
EURCHF -1
CADJPY -2
NZDCAD 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 27K
EURAUD 35K
GBPJPY 38K
GBPUSD 33K
USDJPY 65K
AUDJPY 49
AUDCAD -72
XAUUSD -145
USDCAD -637
AUDNZD -496
EURJPY -81
GBPCAD -613
NZDUSD -88
EURCAD -433
GBPAUD 447
AUDCHF 9
BTCUSD 5K
AUDUSD -47
EURGBP 175
USDCHF -9
EURCHF -11
CADJPY -254
NZDCAD 46
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +48.10 USD
Worst Trade: -64 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +157.53 USD
Massima perdita consecutiva: -104.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DooTechnology-Live
0.13 × 540
FPMarketsSC-Live
0.41 × 80
Non ci sono recensioni
2025.06.13 13:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.22 17:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
