- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 110
利益トレード:
719 (64.77%)
損失トレード:
391 (35.23%)
ベストトレード:
48.10 USD
最悪のトレード:
-89.31 USD
総利益:
2 703.86 USD (730 387 pips)
総損失:
-1 468.62 USD (378 307 pips)
最大連続の勝ち:
35 (157.53 USD)
最大連続利益:
157.53 USD (35)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
98.28%
最大入金額:
9.91%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
47
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
4.51
長いトレード:
489 (44.05%)
短いトレード:
621 (55.95%)
プロフィットファクター:
1.84
期待されたペイオフ:
1.11 USD
平均利益:
3.76 USD
平均損失:
-3.76 USD
最大連続の負け:
13 (-114.89 USD)
最大連続損失:
-141.08 USD (6)
月間成長:
-3.85%
年間予想:
-46.77%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
274.17 USD (9.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.08% (274.17 USD)
エクイティによる:
30.46% (323.39 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|231
|EURAUD
|228
|GBPUSD
|206
|GBPJPY
|138
|USDJPY
|103
|USDCAD
|49
|EURGBP
|33
|AUDCAD
|27
|BTCUSD
|27
|XAUUSD
|20
|AUDJPY
|10
|AUDNZD
|6
|EURJPY
|6
|GBPCAD
|5
|NZDUSD
|4
|EURCAD
|4
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|USDCHF
|1
|EURCHF
|1
|CADJPY
|1
|NZDCAD
|1
|XRPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|254
|EURAUD
|283
|GBPUSD
|308
|GBPJPY
|101
|USDJPY
|435
|USDCAD
|-38
|EURGBP
|-28
|AUDCAD
|-4
|BTCUSD
|16
|XAUUSD
|-13
|AUDJPY
|-14
|AUDNZD
|-9
|EURJPY
|-19
|GBPCAD
|-10
|NZDUSD
|-1
|EURCAD
|-31
|GBPAUD
|11
|AUDCHF
|1
|AUDUSD
|-2
|USDCHF
|0
|EURCHF
|-1
|CADJPY
|-2
|NZDCAD
|0
|XRPUSD
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|25K
|EURAUD
|44K
|GBPUSD
|34K
|GBPJPY
|37K
|USDJPY
|63K
|USDCAD
|-1.4K
|EURGBP
|-753
|AUDCAD
|-236
|BTCUSD
|155K
|XAUUSD
|-1.4K
|AUDJPY
|-1.3K
|AUDNZD
|-496
|EURJPY
|315
|GBPCAD
|-613
|NZDUSD
|-88
|EURCAD
|-433
|GBPAUD
|447
|AUDCHF
|9
|AUDUSD
|-47
|USDCHF
|-9
|EURCHF
|-11
|CADJPY
|-254
|NZDCAD
|46
|XRPUSD
|-303
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +48.10 USD
最悪のトレード: -89 USD
最大連続の勝ち: 35
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +157.53 USD
最大連続損失: -114.89 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HantecMarkets-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 50
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
DooTechnology-Live
|0.13 × 540
|
Exness-MT5Real34
|0.25 × 24
|
FPMarketsSC-Live
|0.41 × 80
|
Tickmill-Live
|1.04 × 26
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
72%
0
0
USD
USD
811
USD
USD
38
90%
1 110
64%
98%
1.84
1.11
USD
USD
30%
1:500