Erlycharlem Martins De Oliveira

Titan oficial

Erlycharlem Martins De Oliveira
レビュー0件
信頼性
38週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 72%
HantecMarkets-MT5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 110
利益トレード:
719 (64.77%)
損失トレード:
391 (35.23%)
ベストトレード:
48.10 USD
最悪のトレード:
-89.31 USD
総利益:
2 703.86 USD (730 387 pips)
総損失:
-1 468.62 USD (378 307 pips)
最大連続の勝ち:
35 (157.53 USD)
最大連続利益:
157.53 USD (35)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
98.28%
最大入金額:
9.91%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
47
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
4.51
長いトレード:
489 (44.05%)
短いトレード:
621 (55.95%)
プロフィットファクター:
1.84
期待されたペイオフ:
1.11 USD
平均利益:
3.76 USD
平均損失:
-3.76 USD
最大連続の負け:
13 (-114.89 USD)
最大連続損失:
-141.08 USD (6)
月間成長:
-3.85%
年間予想:
-46.77%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
274.17 USD (9.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.08% (274.17 USD)
エクイティによる:
30.46% (323.39 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 231
EURAUD 228
GBPUSD 206
GBPJPY 138
USDJPY 103
USDCAD 49
EURGBP 33
AUDCAD 27
BTCUSD 27
XAUUSD 20
AUDJPY 10
AUDNZD 6
EURJPY 6
GBPCAD 5
NZDUSD 4
EURCAD 4
GBPAUD 4
AUDCHF 2
AUDUSD 2
USDCHF 1
EURCHF 1
CADJPY 1
NZDCAD 1
XRPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 254
EURAUD 283
GBPUSD 308
GBPJPY 101
USDJPY 435
USDCAD -38
EURGBP -28
AUDCAD -4
BTCUSD 16
XAUUSD -13
AUDJPY -14
AUDNZD -9
EURJPY -19
GBPCAD -10
NZDUSD -1
EURCAD -31
GBPAUD 11
AUDCHF 1
AUDUSD -2
USDCHF 0
EURCHF -1
CADJPY -2
NZDCAD 0
XRPUSD -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 25K
EURAUD 44K
GBPUSD 34K
GBPJPY 37K
USDJPY 63K
USDCAD -1.4K
EURGBP -753
AUDCAD -236
BTCUSD 155K
XAUUSD -1.4K
AUDJPY -1.3K
AUDNZD -496
EURJPY 315
GBPCAD -613
NZDUSD -88
EURCAD -433
GBPAUD 447
AUDCHF 9
AUDUSD -47
USDCHF -9
EURCHF -11
CADJPY -254
NZDCAD 46
XRPUSD -303
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +48.10 USD
最悪のトレード: -89 USD
最大連続の勝ち: 35
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +157.53 USD
最大連続損失: -114.89 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HantecMarkets-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 50
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
DooTechnology-Live
0.13 × 540
Exness-MT5Real34
0.25 × 24
FPMarketsSC-Live
0.41 × 80
Tickmill-Live
1.04 × 26
レビューなし
2025.10.09 16:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 15:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 13:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.22 17:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください