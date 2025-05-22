- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 110
Прибыльных трейдов:
719 (64.77%)
Убыточных трейдов:
391 (35.23%)
Лучший трейд:
48.10 USD
Худший трейд:
-89.31 USD
Общая прибыль:
2 703.86 USD (730 387 pips)
Общий убыток:
-1 468.62 USD (378 307 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (157.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
157.53 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
98.28%
Макс. загрузка депозита:
9.91%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
49
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
4.51
Длинных трейдов:
489 (44.05%)
Коротких трейдов:
621 (55.95%)
Профит фактор:
1.84
Мат. ожидание:
1.11 USD
Средняя прибыль:
3.76 USD
Средний убыток:
-3.76 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-114.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-141.08 USD (6)
Прирост в месяц:
-3.85%
Годовой прогноз:
-46.77%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
274.17 USD (9.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.08% (274.17 USD)
По эквити:
30.46% (323.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|231
|EURAUD
|228
|GBPUSD
|206
|GBPJPY
|138
|USDJPY
|103
|USDCAD
|49
|EURGBP
|33
|AUDCAD
|27
|BTCUSD
|27
|XAUUSD
|20
|AUDJPY
|10
|AUDNZD
|6
|EURJPY
|6
|GBPCAD
|5
|NZDUSD
|4
|EURCAD
|4
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|USDCHF
|1
|EURCHF
|1
|CADJPY
|1
|NZDCAD
|1
|XRPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|254
|EURAUD
|283
|GBPUSD
|308
|GBPJPY
|101
|USDJPY
|435
|USDCAD
|-38
|EURGBP
|-28
|AUDCAD
|-4
|BTCUSD
|16
|XAUUSD
|-13
|AUDJPY
|-14
|AUDNZD
|-9
|EURJPY
|-19
|GBPCAD
|-10
|NZDUSD
|-1
|EURCAD
|-31
|GBPAUD
|11
|AUDCHF
|1
|AUDUSD
|-2
|USDCHF
|0
|EURCHF
|-1
|CADJPY
|-2
|NZDCAD
|0
|XRPUSD
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|25K
|EURAUD
|44K
|GBPUSD
|34K
|GBPJPY
|37K
|USDJPY
|63K
|USDCAD
|-1.4K
|EURGBP
|-753
|AUDCAD
|-236
|BTCUSD
|155K
|XAUUSD
|-1.4K
|AUDJPY
|-1.3K
|AUDNZD
|-496
|EURJPY
|315
|GBPCAD
|-613
|NZDUSD
|-88
|EURCAD
|-433
|GBPAUD
|447
|AUDCHF
|9
|AUDUSD
|-47
|USDCHF
|-9
|EURCHF
|-11
|CADJPY
|-254
|NZDCAD
|46
|XRPUSD
|-303
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +48.10 USD
Худший трейд: -89 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +157.53 USD
Макс. убыток в серии: -114.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarkets-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 45
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
DooTechnology-Live
|0.13 × 540
|
Exness-MT5Real34
|0.25 × 24
|
FPMarketsSC-Live
|0.41 × 80
|
Tickmill-Live
|1.04 × 26
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
72%
0
0
USD
USD
811
USD
USD
38
90%
1 110
64%
98%
1.84
1.11
USD
USD
30%
1:500