Erlycharlem Martins De Oliveira

Titan oficial

Erlycharlem Martins De Oliveira
0 отзывов
Надежность
38 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 72%
HantecMarkets-MT5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 110
Прибыльных трейдов:
719 (64.77%)
Убыточных трейдов:
391 (35.23%)
Лучший трейд:
48.10 USD
Худший трейд:
-89.31 USD
Общая прибыль:
2 703.86 USD (730 387 pips)
Общий убыток:
-1 468.62 USD (378 307 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (157.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
157.53 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
98.28%
Макс. загрузка депозита:
9.91%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
49
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
4.51
Длинных трейдов:
489 (44.05%)
Коротких трейдов:
621 (55.95%)
Профит фактор:
1.84
Мат. ожидание:
1.11 USD
Средняя прибыль:
3.76 USD
Средний убыток:
-3.76 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-114.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-141.08 USD (6)
Прирост в месяц:
-3.85%
Годовой прогноз:
-46.77%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
274.17 USD (9.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.08% (274.17 USD)
По эквити:
30.46% (323.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 231
EURAUD 228
GBPUSD 206
GBPJPY 138
USDJPY 103
USDCAD 49
EURGBP 33
AUDCAD 27
BTCUSD 27
XAUUSD 20
AUDJPY 10
AUDNZD 6
EURJPY 6
GBPCAD 5
NZDUSD 4
EURCAD 4
GBPAUD 4
AUDCHF 2
AUDUSD 2
USDCHF 1
EURCHF 1
CADJPY 1
NZDCAD 1
XRPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 254
EURAUD 283
GBPUSD 308
GBPJPY 101
USDJPY 435
USDCAD -38
EURGBP -28
AUDCAD -4
BTCUSD 16
XAUUSD -13
AUDJPY -14
AUDNZD -9
EURJPY -19
GBPCAD -10
NZDUSD -1
EURCAD -31
GBPAUD 11
AUDCHF 1
AUDUSD -2
USDCHF 0
EURCHF -1
CADJPY -2
NZDCAD 0
XRPUSD -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 25K
EURAUD 44K
GBPUSD 34K
GBPJPY 37K
USDJPY 63K
USDCAD -1.4K
EURGBP -753
AUDCAD -236
BTCUSD 155K
XAUUSD -1.4K
AUDJPY -1.3K
AUDNZD -496
EURJPY 315
GBPCAD -613
NZDUSD -88
EURCAD -433
GBPAUD 447
AUDCHF 9
AUDUSD -47
USDCHF -9
EURCHF -11
CADJPY -254
NZDCAD 46
XRPUSD -303
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +48.10 USD
Худший трейд: -89 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +157.53 USD
Макс. убыток в серии: -114.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarkets-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 45
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
DooTechnology-Live
0.13 × 540
Exness-MT5Real34
0.25 × 24
FPMarketsSC-Live
0.41 × 80
Tickmill-Live
1.04 × 26
Нет отзывов
2025.10.09 16:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 15:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 13:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.22 17:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Titan oficial
30 USD в месяц
72%
0
0
USD
811
USD
38
90%
1 110
64%
98%
1.84
1.11
USD
30%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.