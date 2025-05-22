SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Pam oficial
Erlycharlem Martins De Oliveira

Pam oficial

Erlycharlem Martins De Oliveira
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 107%
HantecMarkets-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
643
Bénéfice trades:
497 (77.29%)
Perte trades:
146 (22.71%)
Meilleure transaction:
48.10 USD
Pire transaction:
-63.71 USD
Bénéfice brut:
2 212.07 USD (286 284 pips)
Perte brute:
-810.77 USD (86 891 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (157.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
157.53 USD (35)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
98.28%
Charge de dépôt maximale:
6.84%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
58
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
10.04
Longs trades:
304 (47.28%)
Courts trades:
339 (52.72%)
Facteur de profit:
2.73
Rendement attendu:
2.18 USD
Bénéfice moyen:
4.45 USD
Perte moyenne:
-5.55 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-104.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-104.83 USD (6)
Croissance mensuelle:
12.15%
Prévision annuelle:
147.38%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
139.64 USD (4.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.57% (139.64 USD)
Par fonds propres:
23.85% (507.61 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 131
EURAUD 130
GBPJPY 119
GBPUSD 111
USDJPY 87
AUDJPY 9
AUDCAD 7
AUDNZD 6
USDCAD 6
EURJPY 5
GBPCAD 5
XAUUSD 5
NZDUSD 4
EURCAD 4
GBPAUD 4
AUDCHF 2
BTCUSD 2
AUDUSD 2
USDCHF 1
EURCHF 1
CADJPY 1
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 290
EURAUD 229
GBPJPY 198
GBPUSD 304
USDJPY 456
AUDJPY 3
AUDCAD 0
AUDNZD -9
USDCAD -11
EURJPY -24
GBPCAD -10
XAUUSD -1
NZDUSD -1
EURCAD -31
GBPAUD 11
AUDCHF 1
BTCUSD 1
AUDUSD -2
USDCHF 0
EURCHF -1
CADJPY -2
NZDCAD 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 26K
EURAUD 35K
GBPJPY 38K
GBPUSD 32K
USDJPY 65K
AUDJPY 49
AUDCAD -72
AUDNZD -496
USDCAD -609
EURJPY -81
GBPCAD -613
XAUUSD -157
NZDUSD -88
EURCAD -433
GBPAUD 447
AUDCHF 9
BTCUSD 5K
AUDUSD -47
USDCHF -9
EURCHF -11
CADJPY -254
NZDCAD 46
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HantecMarkets-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DooTechnology-Live
0.13 × 540
FPMarketsSC-Live
0.41 × 80
Aucun avis
2025.06.13 13:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.22 17:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
