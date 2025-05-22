SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Titan oficial
Erlycharlem Martins De Oliveira

Titan oficial

Erlycharlem Martins De Oliveira
0 comentários
Confiabilidade
38 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 72%
HantecMarkets-MT5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 110
Negociações com lucro:
719 (64.77%)
Negociações com perda:
391 (35.23%)
Melhor negociação:
48.10 USD
Pior negociação:
-89.31 USD
Lucro bruto:
2 703.86 USD (730 387 pips)
Perda bruta:
-1 468.62 USD (378 307 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (157.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
157.53 USD (35)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
98.28%
Depósito máximo carregado:
9.91%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
47
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
4.51
Negociações longas:
489 (44.05%)
Negociações curtas:
621 (55.95%)
Fator de lucro:
1.84
Valor esperado:
1.11 USD
Lucro médio:
3.76 USD
Perda média:
-3.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-114.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-141.08 USD (6)
Crescimento mensal:
-3.85%
Previsão anual:
-46.77%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
274.17 USD (9.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.08% (274.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
30.46% (323.39 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 231
EURAUD 228
GBPUSD 206
GBPJPY 138
USDJPY 103
USDCAD 49
EURGBP 33
AUDCAD 27
BTCUSD 27
XAUUSD 20
AUDJPY 10
AUDNZD 6
EURJPY 6
GBPCAD 5
NZDUSD 4
EURCAD 4
GBPAUD 4
AUDCHF 2
AUDUSD 2
USDCHF 1
EURCHF 1
CADJPY 1
NZDCAD 1
XRPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 254
EURAUD 283
GBPUSD 308
GBPJPY 101
USDJPY 435
USDCAD -38
EURGBP -28
AUDCAD -4
BTCUSD 16
XAUUSD -13
AUDJPY -14
AUDNZD -9
EURJPY -19
GBPCAD -10
NZDUSD -1
EURCAD -31
GBPAUD 11
AUDCHF 1
AUDUSD -2
USDCHF 0
EURCHF -1
CADJPY -2
NZDCAD 0
XRPUSD -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 25K
EURAUD 44K
GBPUSD 34K
GBPJPY 37K
USDJPY 63K
USDCAD -1.4K
EURGBP -753
AUDCAD -236
BTCUSD 155K
XAUUSD -1.4K
AUDJPY -1.3K
AUDNZD -496
EURJPY 315
GBPCAD -613
NZDUSD -88
EURCAD -433
GBPAUD 447
AUDCHF 9
AUDUSD -47
USDCHF -9
EURCHF -11
CADJPY -254
NZDCAD 46
XRPUSD -303
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +48.10 USD
Pior negociação: -89 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 35
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +157.53 USD
Máxima perda consecutiva: -114.89 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HantecMarkets-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 50
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
DooTechnology-Live
0.13 × 540
Exness-MT5Real34
0.25 × 24
FPMarketsSC-Live
0.41 × 80
Tickmill-Live
1.04 × 26
Sem comentários
2025.10.09 16:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 15:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 13:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.22 17:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Titan oficial
30 USD por mês
72%
0
0
USD
811
USD
38
90%
1 110
64%
98%
1.84
1.11
USD
30%
1:500
