Negociações:
1 110
Negociações com lucro:
719 (64.77%)
Negociações com perda:
391 (35.23%)
Melhor negociação:
48.10 USD
Pior negociação:
-89.31 USD
Lucro bruto:
2 703.86 USD (730 387 pips)
Perda bruta:
-1 468.62 USD (378 307 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (157.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
157.53 USD (35)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
98.28%
Depósito máximo carregado:
9.91%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
47
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
4.51
Negociações longas:
489 (44.05%)
Negociações curtas:
621 (55.95%)
Fator de lucro:
1.84
Valor esperado:
1.11 USD
Lucro médio:
3.76 USD
Perda média:
-3.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-114.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-141.08 USD (6)
Crescimento mensal:
-3.85%
Previsão anual:
-46.77%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
274.17 USD (9.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.08% (274.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
30.46% (323.39 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|231
|EURAUD
|228
|GBPUSD
|206
|GBPJPY
|138
|USDJPY
|103
|USDCAD
|49
|EURGBP
|33
|AUDCAD
|27
|BTCUSD
|27
|XAUUSD
|20
|AUDJPY
|10
|AUDNZD
|6
|EURJPY
|6
|GBPCAD
|5
|NZDUSD
|4
|EURCAD
|4
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|USDCHF
|1
|EURCHF
|1
|CADJPY
|1
|NZDCAD
|1
|XRPUSD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|254
|EURAUD
|283
|GBPUSD
|308
|GBPJPY
|101
|USDJPY
|435
|USDCAD
|-38
|EURGBP
|-28
|AUDCAD
|-4
|BTCUSD
|16
|XAUUSD
|-13
|AUDJPY
|-14
|AUDNZD
|-9
|EURJPY
|-19
|GBPCAD
|-10
|NZDUSD
|-1
|EURCAD
|-31
|GBPAUD
|11
|AUDCHF
|1
|AUDUSD
|-2
|USDCHF
|0
|EURCHF
|-1
|CADJPY
|-2
|NZDCAD
|0
|XRPUSD
|-1
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|25K
|EURAUD
|44K
|GBPUSD
|34K
|GBPJPY
|37K
|USDJPY
|63K
|USDCAD
|-1.4K
|EURGBP
|-753
|AUDCAD
|-236
|BTCUSD
|155K
|XAUUSD
|-1.4K
|AUDJPY
|-1.3K
|AUDNZD
|-496
|EURJPY
|315
|GBPCAD
|-613
|NZDUSD
|-88
|EURCAD
|-433
|GBPAUD
|447
|AUDCHF
|9
|AUDUSD
|-47
|USDCHF
|-9
|EURCHF
|-11
|CADJPY
|-254
|NZDCAD
|46
|XRPUSD
|-303
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +48.10 USD
Pior negociação: -89 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 35
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +157.53 USD
Máxima perda consecutiva: -114.89 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HantecMarkets-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 50
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
DooTechnology-Live
|0.13 × 540
|
Exness-MT5Real34
|0.25 × 24
|
FPMarketsSC-Live
|0.41 × 80
|
Tickmill-Live
|1.04 × 26
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
72%
0
0
USD
USD
811
USD
USD
38
90%
1 110
64%
98%
1.84
1.11
USD
USD
30%
1:500