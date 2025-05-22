SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Titan oficial
Erlycharlem Martins De Oliveira

Titan oficial

Erlycharlem Martins De Oliveira
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
38 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 72%
HantecMarkets-MT5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 110
Gewinntrades:
719 (64.77%)
Verlusttrades:
391 (35.23%)
Bester Trade:
48.10 USD
Schlechtester Trade:
-89.31 USD
Bruttoprofit:
2 703.86 USD (730 387 pips)
Bruttoverlust:
-1 468.62 USD (378 307 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (157.53 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
157.53 USD (35)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
98.28%
Max deposit load:
9.91%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
43
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
4.51
Long-Positionen:
489 (44.05%)
Short-Positionen:
621 (55.95%)
Profit-Faktor:
1.84
Mathematische Gewinnerwartung:
1.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.76 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-114.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-141.08 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-3.85%
Jahresprognose:
-46.77%
Algo-Trading:
90%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
274.17 USD (9.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.08% (274.17 USD)
Kapital:
30.46% (323.39 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 231
EURAUD 228
GBPUSD 206
GBPJPY 138
USDJPY 103
USDCAD 49
EURGBP 33
AUDCAD 27
BTCUSD 27
XAUUSD 20
AUDJPY 10
AUDNZD 6
EURJPY 6
GBPCAD 5
NZDUSD 4
EURCAD 4
GBPAUD 4
AUDCHF 2
AUDUSD 2
USDCHF 1
EURCHF 1
CADJPY 1
NZDCAD 1
XRPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 254
EURAUD 283
GBPUSD 308
GBPJPY 101
USDJPY 435
USDCAD -38
EURGBP -28
AUDCAD -4
BTCUSD 16
XAUUSD -13
AUDJPY -14
AUDNZD -9
EURJPY -19
GBPCAD -10
NZDUSD -1
EURCAD -31
GBPAUD 11
AUDCHF 1
AUDUSD -2
USDCHF 0
EURCHF -1
CADJPY -2
NZDCAD 0
XRPUSD -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 25K
EURAUD 44K
GBPUSD 34K
GBPJPY 37K
USDJPY 63K
USDCAD -1.4K
EURGBP -753
AUDCAD -236
BTCUSD 155K
XAUUSD -1.4K
AUDJPY -1.3K
AUDNZD -496
EURJPY 315
GBPCAD -613
NZDUSD -88
EURCAD -433
GBPAUD 447
AUDCHF 9
AUDUSD -47
USDCHF -9
EURCHF -11
CADJPY -254
NZDCAD 46
XRPUSD -303
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +48.10 USD
Schlechtester Trade: -89 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 35
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +157.53 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -114.89 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HantecMarkets-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 53
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
DooTechnology-Live
0.13 × 540
Exness-MT5Real34
0.25 × 24
FPMarketsSC-Live
0.41 × 80
Tickmill-Live
1.04 × 26
Keine Bewertungen
2025.10.09 16:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 15:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 13:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.22 17:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
