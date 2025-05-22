- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 110
Gewinntrades:
719 (64.77%)
Verlusttrades:
391 (35.23%)
Bester Trade:
48.10 USD
Schlechtester Trade:
-89.31 USD
Bruttoprofit:
2 703.86 USD (730 387 pips)
Bruttoverlust:
-1 468.62 USD (378 307 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (157.53 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
157.53 USD (35)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
98.28%
Max deposit load:
9.91%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
43
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
4.51
Long-Positionen:
489 (44.05%)
Short-Positionen:
621 (55.95%)
Profit-Faktor:
1.84
Mathematische Gewinnerwartung:
1.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.76 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-114.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-141.08 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-3.85%
Jahresprognose:
-46.77%
Algo-Trading:
90%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
274.17 USD (9.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.08% (274.17 USD)
Kapital:
30.46% (323.39 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|231
|EURAUD
|228
|GBPUSD
|206
|GBPJPY
|138
|USDJPY
|103
|USDCAD
|49
|EURGBP
|33
|AUDCAD
|27
|BTCUSD
|27
|XAUUSD
|20
|AUDJPY
|10
|AUDNZD
|6
|EURJPY
|6
|GBPCAD
|5
|NZDUSD
|4
|EURCAD
|4
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|USDCHF
|1
|EURCHF
|1
|CADJPY
|1
|NZDCAD
|1
|XRPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|254
|EURAUD
|283
|GBPUSD
|308
|GBPJPY
|101
|USDJPY
|435
|USDCAD
|-38
|EURGBP
|-28
|AUDCAD
|-4
|BTCUSD
|16
|XAUUSD
|-13
|AUDJPY
|-14
|AUDNZD
|-9
|EURJPY
|-19
|GBPCAD
|-10
|NZDUSD
|-1
|EURCAD
|-31
|GBPAUD
|11
|AUDCHF
|1
|AUDUSD
|-2
|USDCHF
|0
|EURCHF
|-1
|CADJPY
|-2
|NZDCAD
|0
|XRPUSD
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|25K
|EURAUD
|44K
|GBPUSD
|34K
|GBPJPY
|37K
|USDJPY
|63K
|USDCAD
|-1.4K
|EURGBP
|-753
|AUDCAD
|-236
|BTCUSD
|155K
|XAUUSD
|-1.4K
|AUDJPY
|-1.3K
|AUDNZD
|-496
|EURJPY
|315
|GBPCAD
|-613
|NZDUSD
|-88
|EURCAD
|-433
|GBPAUD
|447
|AUDCHF
|9
|AUDUSD
|-47
|USDCHF
|-9
|EURCHF
|-11
|CADJPY
|-254
|NZDCAD
|46
|XRPUSD
|-303
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +48.10 USD
Schlechtester Trade: -89 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 35
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +157.53 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -114.89 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HantecMarkets-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 53
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
DooTechnology-Live
|0.13 × 540
|
Exness-MT5Real34
|0.25 × 24
|
FPMarketsSC-Live
|0.41 × 80
|
Tickmill-Live
|1.04 × 26
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
72%
0
0
USD
USD
811
USD
USD
38
90%
1 110
64%
98%
1.84
1.11
USD
USD
30%
1:500