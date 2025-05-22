- Incremento
Total de Trades:
1 110
Transacciones Rentables:
719 (64.77%)
Transacciones Irrentables:
391 (35.23%)
Mejor transacción:
48.10 USD
Peor transacción:
-89.31 USD
Beneficio Bruto:
2 703.86 USD (730 387 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 468.62 USD (378 307 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (157.53 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
157.53 USD (35)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
98.28%
Carga máxima del depósito:
9.91%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
47
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
4.51
Transacciones Largas:
489 (44.05%)
Transacciones Cortas:
621 (55.95%)
Factor de Beneficio:
1.84
Beneficio Esperado:
1.11 USD
Beneficio medio:
3.76 USD
Pérdidas medias:
-3.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-114.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-141.08 USD (6)
Crecimiento al mes:
-3.85%
Pronóstico anual:
-46.77%
Trading algorítmico:
90%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
274.17 USD (9.31%)
Reducción relativa:
De balance:
26.08% (274.17 USD)
De fondos:
30.46% (323.39 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|231
|EURAUD
|228
|GBPUSD
|206
|GBPJPY
|138
|USDJPY
|103
|USDCAD
|49
|EURGBP
|33
|AUDCAD
|27
|BTCUSD
|27
|XAUUSD
|20
|AUDJPY
|10
|AUDNZD
|6
|EURJPY
|6
|GBPCAD
|5
|NZDUSD
|4
|EURCAD
|4
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|USDCHF
|1
|EURCHF
|1
|CADJPY
|1
|NZDCAD
|1
|XRPUSD
|1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|254
|EURAUD
|283
|GBPUSD
|308
|GBPJPY
|101
|USDJPY
|435
|USDCAD
|-38
|EURGBP
|-28
|AUDCAD
|-4
|BTCUSD
|16
|XAUUSD
|-13
|AUDJPY
|-14
|AUDNZD
|-9
|EURJPY
|-19
|GBPCAD
|-10
|NZDUSD
|-1
|EURCAD
|-31
|GBPAUD
|11
|AUDCHF
|1
|AUDUSD
|-2
|USDCHF
|0
|EURCHF
|-1
|CADJPY
|-2
|NZDCAD
|0
|XRPUSD
|-1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|25K
|EURAUD
|44K
|GBPUSD
|34K
|GBPJPY
|37K
|USDJPY
|63K
|USDCAD
|-1.4K
|EURGBP
|-753
|AUDCAD
|-236
|BTCUSD
|155K
|XAUUSD
|-1.4K
|AUDJPY
|-1.3K
|AUDNZD
|-496
|EURJPY
|315
|GBPCAD
|-613
|NZDUSD
|-88
|EURCAD
|-433
|GBPAUD
|447
|AUDCHF
|9
|AUDUSD
|-47
|USDCHF
|-9
|EURCHF
|-11
|CADJPY
|-254
|NZDCAD
|46
|XRPUSD
|-303
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +48.10 USD
Peor transacción: -89 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 35
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +157.53 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -114.89 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HantecMarkets-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 50
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
DooTechnology-Live
|0.13 × 540
Exness-MT5Real34
|0.25 × 24
FPMarketsSC-Live
|0.41 × 80
Tickmill-Live
|1.04 × 26
