Erlycharlem Martins De Oliveira

Titan oficial

Erlycharlem Martins De Oliveira
0 comentarios
Fiabilidad
38 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 72%
HantecMarkets-MT5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 110
Transacciones Rentables:
719 (64.77%)
Transacciones Irrentables:
391 (35.23%)
Mejor transacción:
48.10 USD
Peor transacción:
-89.31 USD
Beneficio Bruto:
2 703.86 USD (730 387 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 468.62 USD (378 307 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (157.53 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
157.53 USD (35)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
98.28%
Carga máxima del depósito:
9.91%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
47
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
4.51
Transacciones Largas:
489 (44.05%)
Transacciones Cortas:
621 (55.95%)
Factor de Beneficio:
1.84
Beneficio Esperado:
1.11 USD
Beneficio medio:
3.76 USD
Pérdidas medias:
-3.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-114.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-141.08 USD (6)
Crecimiento al mes:
-3.85%
Pronóstico anual:
-46.77%
Trading algorítmico:
90%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
274.17 USD (9.31%)
Reducción relativa:
De balance:
26.08% (274.17 USD)
De fondos:
30.46% (323.39 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 231
EURAUD 228
GBPUSD 206
GBPJPY 138
USDJPY 103
USDCAD 49
EURGBP 33
AUDCAD 27
BTCUSD 27
XAUUSD 20
AUDJPY 10
AUDNZD 6
EURJPY 6
GBPCAD 5
NZDUSD 4
EURCAD 4
GBPAUD 4
AUDCHF 2
AUDUSD 2
USDCHF 1
EURCHF 1
CADJPY 1
NZDCAD 1
XRPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 254
EURAUD 283
GBPUSD 308
GBPJPY 101
USDJPY 435
USDCAD -38
EURGBP -28
AUDCAD -4
BTCUSD 16
XAUUSD -13
AUDJPY -14
AUDNZD -9
EURJPY -19
GBPCAD -10
NZDUSD -1
EURCAD -31
GBPAUD 11
AUDCHF 1
AUDUSD -2
USDCHF 0
EURCHF -1
CADJPY -2
NZDCAD 0
XRPUSD -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 25K
EURAUD 44K
GBPUSD 34K
GBPJPY 37K
USDJPY 63K
USDCAD -1.4K
EURGBP -753
AUDCAD -236
BTCUSD 155K
XAUUSD -1.4K
AUDJPY -1.3K
AUDNZD -496
EURJPY 315
GBPCAD -613
NZDUSD -88
EURCAD -433
GBPAUD 447
AUDCHF 9
AUDUSD -47
USDCHF -9
EURCHF -11
CADJPY -254
NZDCAD 46
XRPUSD -303
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +48.10 USD
Peor transacción: -89 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 35
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +157.53 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -114.89 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HantecMarkets-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 50
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
DooTechnology-Live
0.13 × 540
Exness-MT5Real34
0.25 × 24
FPMarketsSC-Live
0.41 × 80
Tickmill-Live
1.04 × 26
No hay comentarios
2025.10.09 16:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 15:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 13:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.22 17:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
