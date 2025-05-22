- Büyüme
İşlemler:
94
Kârla kapanan işlemler:
88 (93.61%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (6.38%)
En iyi işlem:
606.27 USD
En kötü işlem:
-519.39 USD
Brüt kâr:
3 717.24 USD (8 501 pips)
Brüt zarar:
-579.29 USD (1 542 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (1 079.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 284.45 USD (21)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
90.19%
Maks. mevduat yükü:
1.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.04
Alış işlemleri:
44 (46.81%)
Satış işlemleri:
50 (53.19%)
Kâr faktörü:
6.42
Beklenen getiri:
33.38 USD
Ortalama kâr:
42.24 USD
Ortalama zarar:
-96.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-519.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-519.39 USD (1)
Aylık büyüme:
0.91%
Yıllık tahmin:
13.16%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
519.39 USD (0.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.97% (519.39 USD)
Varlığa göre:
5.22% (2 765.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|94
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCADxx
|3.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCADxx
|7.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
En iyi işlem: +606.27 USD
En kötü işlem: -519 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 079.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -519.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
