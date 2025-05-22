- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
156
Прибыльных трейдов:
147 (94.23%)
Убыточных трейдов:
9 (5.77%)
Лучший трейд:
606.27 USD
Худший трейд:
-519.39 USD
Общая прибыль:
5 740.17 USD (14 331 pips)
Общий убыток:
-659.84 USD (1 758 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (888.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 284.45 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
87.19%
Макс. загрузка депозита:
1.32%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
9.78
Длинных трейдов:
72 (46.15%)
Коротких трейдов:
84 (53.85%)
Профит фактор:
8.70
Мат. ожидание:
32.57 USD
Средняя прибыль:
39.05 USD
Средний убыток:
-73.32 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-519.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-519.39 USD (1)
Прирост в месяц:
1.35%
Годовой прогноз:
16.37%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
519.39 USD (0.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.97% (519.39 USD)
По эквити:
5.22% (2 765.24 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCADxx
|5.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCADxx
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +606.27 USD
Худший трейд: -519 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +888.74 USD
Макс. убыток в серии: -519.39 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
20% AO ANO
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
USD
55K
USD
USD
31
100%
156
94%
87%
8.69
32.57
USD
USD
5%
1:500