Negociações:
156
Negociações com lucro:
147 (94.23%)
Negociações com perda:
9 (5.77%)
Melhor negociação:
606.27 USD
Pior negociação:
-519.39 USD
Lucro bruto:
5 740.17 USD (14 331 pips)
Perda bruta:
-659.84 USD (1 758 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (888.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 284.45 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.45
Atividade de negociação:
87.19%
Depósito máximo carregado:
1.32%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
9.78
Negociações longas:
72 (46.15%)
Negociações curtas:
84 (53.85%)
Fator de lucro:
8.70
Valor esperado:
32.57 USD
Lucro médio:
39.05 USD
Perda média:
-73.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-519.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-519.39 USD (1)
Crescimento mensal:
1.35%
Previsão anual:
16.37%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
519.39 USD (0.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.97% (519.39 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.22% (2 765.24 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCADxx
|5.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCADxx
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +606.27 USD
Pior negociação: -519 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +888.74 USD
Máxima perda consecutiva: -519.39 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
20% AO ANO
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
10%
0
0
USD
USD
55K
USD
USD
31
100%
156
94%
87%
8.69
32.57
USD
USD
5%
1:500