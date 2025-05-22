- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
156
利益トレード:
147 (94.23%)
損失トレード:
9 (5.77%)
ベストトレード:
606.27 USD
最悪のトレード:
-519.39 USD
総利益:
5 740.17 USD (14 331 pips)
総損失:
-659.84 USD (1 758 pips)
最大連続の勝ち:
26 (888.74 USD)
最大連続利益:
1 284.45 USD (21)
シャープレシオ:
0.45
取引アクティビティ:
87.19%
最大入金額:
1.32%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
9.78
長いトレード:
72 (46.15%)
短いトレード:
84 (53.85%)
プロフィットファクター:
8.70
期待されたペイオフ:
32.57 USD
平均利益:
39.05 USD
平均損失:
-73.32 USD
最大連続の負け:
1 (-519.39 USD)
最大連続損失:
-519.39 USD (1)
月間成長:
1.35%
年間予想:
16.37%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
519.39 USD (0.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.97% (519.39 USD)
エクイティによる:
5.22% (2 765.24 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCADxx
|5.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCADxx
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +606.27 USD
最悪のトレード: -519 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +888.74 USD
最大連続損失: -519.39 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
