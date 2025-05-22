- 成长
交易:
156
盈利交易:
147 (94.23%)
亏损交易:
9 (5.77%)
最好交易:
606.27 USD
最差交易:
-519.39 USD
毛利:
5 740.17 USD (14 331 pips)
毛利亏损:
-659.84 USD (1 758 pips)
最大连续赢利:
26 (888.74 USD)
最大连续盈利:
1 284.45 USD (21)
夏普比率:
0.45
交易活动:
87.19%
最大入金加载:
1.32%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 天
采收率:
9.78
长期交易:
72 (46.15%)
短期交易:
84 (53.85%)
利润因子:
8.70
预期回报:
32.57 USD
平均利润:
39.05 USD
平均损失:
-73.32 USD
最大连续失误:
1 (-519.39 USD)
最大连续亏损:
-519.39 USD (1)
每月增长:
1.35%
年度预测:
16.37%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
519.39 USD (0.97%)
相对跌幅:
结余:
0.97% (519.39 USD)
净值:
5.22% (2 765.24 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCADxx
|5.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCADxx
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +606.27 USD
最差交易: -519 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +888.74 USD
最大连续亏损: -519.39 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
20% AO ANO
