- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
156
Transacciones Rentables:
147 (94.23%)
Transacciones Irrentables:
9 (5.77%)
Mejor transacción:
606.27 USD
Peor transacción:
-519.39 USD
Beneficio Bruto:
5 740.17 USD (14 331 pips)
Pérdidas Brutas:
-659.84 USD (1 758 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (888.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 284.45 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.45
Actividad comercial:
87.19%
Carga máxima del depósito:
1.32%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
9.78
Transacciones Largas:
72 (46.15%)
Transacciones Cortas:
84 (53.85%)
Factor de Beneficio:
8.70
Beneficio Esperado:
32.57 USD
Beneficio medio:
39.05 USD
Pérdidas medias:
-73.32 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-519.39 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-519.39 USD (1)
Crecimiento al mes:
1.35%
Pronóstico anual:
16.37%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
519.39 USD (0.97%)
Reducción relativa:
De balance:
0.97% (519.39 USD)
De fondos:
5.22% (2 765.24 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCADxx
|5.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCADxx
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +606.27 USD
Peor transacción: -519 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +888.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -519.39 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "4xCube-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
20% AO ANO
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
10%
0
0
USD
USD
55K
USD
USD
31
100%
156
94%
87%
8.69
32.57
USD
USD
5%
1:500