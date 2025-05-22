- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
158
Gewinntrades:
149 (94.30%)
Verlusttrades:
9 (5.70%)
Bester Trade:
606.27 USD
Schlechtester Trade:
-519.39 USD
Bruttoprofit:
5 814.73 USD (14 531 pips)
Bruttoverlust:
-659.84 USD (1 758 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (888.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 284.45 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.45
Trading-Aktivität:
87.19%
Max deposit load:
1.32%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
9.92
Long-Positionen:
73 (46.20%)
Short-Positionen:
85 (53.80%)
Profit-Faktor:
8.81
Mathematische Gewinnerwartung:
32.63 USD
Durchschnittlicher Profit:
39.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-73.32 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-519.39 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-519.39 USD (1)
Wachstum pro Monat :
1.22%
Jahresprognose:
14.82%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
519.39 USD (0.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.97% (519.39 USD)
Kapital:
5.22% (2 765.24 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|158
|
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCADxx
|5.2K
|
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCADxx
|13K
|
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "4xCube-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
