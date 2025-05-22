- 자본
- 축소
트레이드:
162
이익 거래:
153 (94.44%)
손실 거래:
9 (5.56%)
최고의 거래:
606.27 USD
최악의 거래:
-519.39 USD
총 수익:
5 957.87 USD (14 922 pips)
총 손실:
-659.84 USD (1 758 pips)
연속 최대 이익:
26 (888.74 USD)
연속 최대 이익:
1 284.45 USD (21)
샤프 비율:
0.46
거래 활동:
84.54%
최대 입금량:
1.32%
최근 거래:
18 분 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
10.20
롱(주식매수):
74 (45.68%)
숏(주식차입매도):
88 (54.32%)
수익 요인:
9.03
기대수익:
32.70 USD
평균 이익:
38.94 USD
평균 손실:
-73.32 USD
연속 최대 손실:
1 (-519.39 USD)
연속 최대 손실:
-519.39 USD (1)
월별 성장률:
1.23%
연간 예측:
14.87%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
519.39 USD (0.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.97% (519.39 USD)
자본금별:
5.22% (2 765.24 USD)
배포
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +606.27 USD
최악의 거래: -519 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +888.74 USD
연속 최대 손실: -519.39 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
