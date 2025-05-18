SinyallerBölümler
ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES

PP89

ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 26%
SkyrissSecurities-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 782
Kârla kapanan işlemler:
1 452 (52.19%)
Zararla kapanan işlemler:
1 330 (47.81%)
En iyi işlem:
19 882.79 USD
En kötü işlem:
-20 112.00 USD
Brüt kâr:
1 413 370.59 USD (9 414 343 pips)
Brüt zarar:
-1 364 458.34 USD (1 332 497 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (45 629.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
158 589.32 USD (9)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
44.93%
Maks. mevduat yükü:
74.84%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.28
Alış işlemleri:
1 393 (50.07%)
Satış işlemleri:
1 389 (49.93%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
17.58 USD
Ortalama kâr:
973.40 USD
Ortalama zarar:
-1 025.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-30 525.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-161 634.00 USD (12)
Aylık büyüme:
1.93%
Yıllık tahmin:
21.31%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
132 509.26 USD
Maksimum:
177 697.00 USD (122.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.55% (177 757.00 USD)
Varlığa göre:
38.13% (115 407.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1375
GC.M25 617
GC.Q25 483
GC.Z25 256
EURUSD 1
SI.K25 1
XAGUSD 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 415K
GC.M25 -97K
GC.Q25 -137K
GC.Z25 -132K
EURUSD 0
SI.K25 -575
XAGUSD 335
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 422K
GC.M25 -84K
GC.Q25 -129K
GC.Z25 -131K
EURUSD 2
SI.K25 -112
XAGUSD 68
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19 882.79 USD
En kötü işlem: -20 112 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +45 629.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -30 525.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SkyrissSecurities-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

FSDFASDFDFAD B AVDVCVCVZ
İnceleme yok
