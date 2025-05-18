- Büyüme
İşlemler:
2 782
Kârla kapanan işlemler:
1 452 (52.19%)
Zararla kapanan işlemler:
1 330 (47.81%)
En iyi işlem:
19 882.79 USD
En kötü işlem:
-20 112.00 USD
Brüt kâr:
1 413 370.59 USD (9 414 343 pips)
Brüt zarar:
-1 364 458.34 USD (1 332 497 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (45 629.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
158 589.32 USD (9)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
44.93%
Maks. mevduat yükü:
74.84%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.28
Alış işlemleri:
1 393 (50.07%)
Satış işlemleri:
1 389 (49.93%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
17.58 USD
Ortalama kâr:
973.40 USD
Ortalama zarar:
-1 025.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-30 525.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-161 634.00 USD (12)
Aylık büyüme:
1.93%
Yıllık tahmin:
21.31%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
132 509.26 USD
Maksimum:
177 697.00 USD (122.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.55% (177 757.00 USD)
Varlığa göre:
38.13% (115 407.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1375
|GC.M25
|617
|GC.Q25
|483
|GC.Z25
|256
|EURUSD
|1
|SI.K25
|1
|XAGUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|415K
|GC.M25
|-97K
|GC.Q25
|-137K
|GC.Z25
|-132K
|EURUSD
|0
|SI.K25
|-575
|XAGUSD
|335
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|422K
|GC.M25
|-84K
|GC.Q25
|-129K
|GC.Z25
|-131K
|EURUSD
|2
|SI.K25
|-112
|XAGUSD
|68
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19 882.79 USD
En kötü işlem: -20 112 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +45 629.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -30 525.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SkyrissSecurities-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
