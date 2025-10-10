SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / PP61
ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES

PP61

ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 1%
Pepperstone-MT5-Live01
1:1000
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
356
Kârla kapanan işlemler:
142 (39.88%)
Zararla kapanan işlemler:
214 (60.11%)
En iyi işlem:
5 245.20 USD
En kötü işlem:
-1 133.00 USD
Brüt kâr:
23 203.24 USD (282 366 pips)
Brüt zarar:
-15 074.45 USD (196 932 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (12 653.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 653.09 USD (34)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
55.24%
Maks. mevduat yükü:
0.15%
En son işlem:
54 dakika önce
Hafta başına işlemler:
88
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.01
Alış işlemleri:
290 (81.46%)
Satış işlemleri:
66 (18.54%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
22.83 USD
Ortalama kâr:
163.40 USD
Ortalama zarar:
-70.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
44 (-2 446.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 386.00 USD (24)
Aylık büyüme:
-1.17%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 549.34 USD
Maksimum:
8 040.22 USD (12.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.39% (716.25 USD)
Varlığa göre:
0.07% (238.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 336
BTCUSD 20
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 8K
BTCUSD 84
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -19K
BTCUSD 104K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 245.20 USD
En kötü işlem: -1 133 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +12 653.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 446.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 8222
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.32 × 3631
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.71 × 1934
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Coinexx-Live
10.00 × 2
8 daha fazla...
info +55(88)997318682
İnceleme yok
2025.10.10 16:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 15:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
