- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
356
Kârla kapanan işlemler:
142 (39.88%)
Zararla kapanan işlemler:
214 (60.11%)
En iyi işlem:
5 245.20 USD
En kötü işlem:
-1 133.00 USD
Brüt kâr:
23 203.24 USD (282 366 pips)
Brüt zarar:
-15 074.45 USD (196 932 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (12 653.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 653.09 USD (34)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
55.24%
Maks. mevduat yükü:
0.15%
En son işlem:
54 dakika önce
Hafta başına işlemler:
88
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.01
Alış işlemleri:
290 (81.46%)
Satış işlemleri:
66 (18.54%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
22.83 USD
Ortalama kâr:
163.40 USD
Ortalama zarar:
-70.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
44 (-2 446.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 386.00 USD (24)
Aylık büyüme:
-1.17%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 549.34 USD
Maksimum:
8 040.22 USD (12.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.39% (716.25 USD)
Varlığa göre:
0.07% (238.22 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|336
|BTCUSD
|20
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|8K
|BTCUSD
|84
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-19K
|BTCUSD
|104K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5 245.20 USD
En kötü işlem: -1 133 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +12 653.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 446.69 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.83 × 8222
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.32 × 3631
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.71 × 1934
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
|
Coinexx-Live
|10.00 × 2
info +55(88)997318682
İnceleme yok