- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2 782
Bénéfice trades:
1 452 (52.19%)
Perte trades:
1 330 (47.81%)
Meilleure transaction:
19 882.79 USD
Pire transaction:
-20 112.00 USD
Bénéfice brut:
1 413 370.59 USD (9 414 343 pips)
Perte brute:
-1 364 458.34 USD (1 332 497 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (45 629.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
158 589.32 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
44.93%
Charge de dépôt maximale:
74.84%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
0.28
Longs trades:
1 393 (50.07%)
Courts trades:
1 389 (49.93%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
17.58 USD
Bénéfice moyen:
973.40 USD
Perte moyenne:
-1 025.91 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-30 525.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-161 634.00 USD (12)
Croissance mensuelle:
1.76%
Prévision annuelle:
21.31%
Algo trading:
78%
Prélèvement par solde:
Absolu:
132 509.26 USD
Maximal:
177 697.00 USD (122.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
75.55% (177 757.00 USD)
Par fonds propres:
38.13% (115 407.50 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1375
|GC.M25
|617
|GC.Q25
|483
|GC.Z25
|256
|EURUSD
|1
|SI.K25
|1
|XAGUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|415K
|GC.M25
|-97K
|GC.Q25
|-137K
|GC.Z25
|-132K
|EURUSD
|0
|SI.K25
|-575
|XAGUSD
|335
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|422K
|GC.M25
|-84K
|GC.Q25
|-129K
|GC.Z25
|-131K
|EURUSD
|2
|SI.K25
|-112
|XAGUSD
|68
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +19 882.79 USD
Pire transaction: -20 112 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +45 629.36 USD
Perte consécutive maximale: -30 525.02 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SkyrissSecurities-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
