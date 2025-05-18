SignauxSections
ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES

PP89

ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 26%
SkyrissSecurities-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 782
Bénéfice trades:
1 452 (52.19%)
Perte trades:
1 330 (47.81%)
Meilleure transaction:
19 882.79 USD
Pire transaction:
-20 112.00 USD
Bénéfice brut:
1 413 370.59 USD (9 414 343 pips)
Perte brute:
-1 364 458.34 USD (1 332 497 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (45 629.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
158 589.32 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
44.93%
Charge de dépôt maximale:
74.84%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
0.28
Longs trades:
1 393 (50.07%)
Courts trades:
1 389 (49.93%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
17.58 USD
Bénéfice moyen:
973.40 USD
Perte moyenne:
-1 025.91 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-30 525.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-161 634.00 USD (12)
Croissance mensuelle:
1.76%
Prévision annuelle:
21.31%
Algo trading:
78%
Prélèvement par solde:
Absolu:
132 509.26 USD
Maximal:
177 697.00 USD (122.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
75.55% (177 757.00 USD)
Par fonds propres:
38.13% (115 407.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1375
GC.M25 617
GC.Q25 483
GC.Z25 256
EURUSD 1
SI.K25 1
XAGUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 415K
GC.M25 -97K
GC.Q25 -137K
GC.Z25 -132K
EURUSD 0
SI.K25 -575
XAGUSD 335
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 422K
GC.M25 -84K
GC.Q25 -129K
GC.Z25 -131K
EURUSD 2
SI.K25 -112
XAGUSD 68
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19 882.79 USD
Pire transaction: -20 112 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +45 629.36 USD
Perte consécutive maximale: -30 525.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SkyrissSecurities-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

2025.09.11 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 14:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 16:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 06:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 09:38
No swaps are charged
2025.09.04 09:38
No swaps are charged
2025.09.03 21:00
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 07:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 18:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 15:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 08:28
No swaps are charged
2025.08.11 08:28
No swaps are charged
2025.08.11 08:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 13:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.08 03:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 01:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 23:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 02:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
