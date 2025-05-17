SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / PulseTrend Algo
Thang Chu

PulseTrend Algo

Thang Chu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
32 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 1%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
544
Gewinntrades:
266 (48.89%)
Verlusttrades:
278 (51.10%)
Bester Trade:
114.75 USD
Schlechtester Trade:
-70.25 USD
Bruttoprofit:
3 069.63 USD (234 714 pips)
Bruttoverlust:
-2 760.15 USD (201 628 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (168.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
168.11 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
75.64%
Max deposit load:
4.47%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
0.86
Long-Positionen:
370 (68.01%)
Short-Positionen:
174 (31.99%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
0.57 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.54 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-71.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-109.00 USD (7)
Wachstum pro Monat :
2.39%
Jahresprognose:
28.95%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
151.00 USD
Maximaler:
360.26 USD (58.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.75% (149.15 USD)
Kapital:
11.28% (41.89 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 231
GBPJPY 80
XAUUSD 79
CADJPY 67
EURJPY 46
XAUJPY 41
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 288
GBPJPY -66
XAUUSD -244
CADJPY 22
EURJPY -24
XAUJPY 334
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 13K
GBPJPY -5.5K
XAUUSD -24K
CADJPY -1K
EURJPY -1.5K
XAUJPY 51K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +114.75 USD
Schlechtester Trade: -70 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +168.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -71.41 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Hankotrade-Live
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
itexsys-Platform
0.20 × 5
Exness-MT5Real10
0.30 × 10
OxSecurities-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.43 × 9622
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.19 × 250
Exness-MT5Real8
2.28 × 39
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.75 × 101
MAEXLimited-MT5 Real Server
3.00 × 6
noch 73 ...
Product: https://www.mql5.com/en/market/product/109018/
Keine Bewertungen
2025.12.19 10:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 16:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 15:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 15:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 185 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 19:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.29 14:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 17:08
Share of trading days is too low
2025.05.19 17:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.19 16:02
Share of trading days is too low
2025.05.19 16:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.17 09:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.17 09:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.17 09:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
