Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Hankotrade-Live 0.00 × 1 JunoMarkets-Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real11 0.00 × 2 Opogroup-Server1 0.00 × 1 Exness-MT5Real18 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.00 × 1 Exness-MT5Real2 0.00 × 1 BridgeMarkets-MT5 0.17 × 6 itexsys-Platform 0.20 × 5 Exness-MT5Real10 0.30 × 10 OxSecurities-Live 0.50 × 2 VantageInternational-Live 4 0.50 × 2 ExclusiveMarkets-Live 0.92 × 61 TradeSmart-Server01 1.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 1.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 1.43 × 9622 OctaFX-Real2 1.80 × 10 GOMarketsMU-Live 1.85 × 111 STARTRADERINTL-Live 2.00 × 3 ICMarketsEU-MT5-2 2.00 × 1 ICMarketsSC-MT5 2.19 × 250 Exness-MT5Real8 2.28 × 39 ICMarketsEU-MT5-4 2.60 × 98 Exness-MT5Real7 2.75 × 101 MAEXLimited-MT5 Real Server 3.00 × 6 noch 73 ...