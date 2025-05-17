- Incremento
Total de Trades:
543
Transacciones Rentables:
266 (48.98%)
Transacciones Irrentables:
277 (51.01%)
Mejor transacción:
114.75 USD
Peor transacción:
-70.25 USD
Beneficio Bruto:
3 069.63 USD (234 714 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 754.22 USD (201 312 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (168.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
168.11 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
75.64%
Carga máxima del depósito:
4.47%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
0.88
Transacciones Largas:
369 (67.96%)
Transacciones Cortas:
174 (32.04%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
0.58 USD
Beneficio medio:
11.54 USD
Pérdidas medias:
-9.94 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-71.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-109.00 USD (7)
Crecimiento al mes:
1.87%
Pronóstico anual:
22.65%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
151.00 USD
Máxima:
360.26 USD (58.16%)
Reducción relativa:
De balance:
18.75% (149.15 USD)
De fondos:
11.28% (41.89 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|230
|GBPJPY
|80
|XAUUSD
|79
|CADJPY
|67
|EURJPY
|46
|XAUJPY
|41
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|294
|GBPJPY
|-66
|XAUUSD
|-244
|CADJPY
|22
|EURJPY
|-24
|XAUJPY
|334
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|14K
|GBPJPY
|-5.5K
|XAUUSD
|-24K
|CADJPY
|-1K
|EURJPY
|-1.5K
|XAUJPY
|51K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +114.75 USD
Peor transacción: -70 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +168.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -71.41 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
itexsys-Platform
|0.20 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.30 × 10
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.43 × 9622
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.19 × 250
|
Exness-MT5Real8
|2.28 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.71 × 101
|
MAEXLimited-MT5 Real Server
|3.00 × 6
otros 73...
