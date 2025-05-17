SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / PulseTrend Algo
Thang Chu

PulseTrend Algo

Thang Chu
0 comentarios
Fiabilidad
32 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 1%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
543
Transacciones Rentables:
266 (48.98%)
Transacciones Irrentables:
277 (51.01%)
Mejor transacción:
114.75 USD
Peor transacción:
-70.25 USD
Beneficio Bruto:
3 069.63 USD (234 714 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 754.22 USD (201 312 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (168.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
168.11 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
75.64%
Carga máxima del depósito:
4.47%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
0.88
Transacciones Largas:
369 (67.96%)
Transacciones Cortas:
174 (32.04%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
0.58 USD
Beneficio medio:
11.54 USD
Pérdidas medias:
-9.94 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-71.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-109.00 USD (7)
Crecimiento al mes:
1.87%
Pronóstico anual:
22.65%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
151.00 USD
Máxima:
360.26 USD (58.16%)
Reducción relativa:
De balance:
18.75% (149.15 USD)
De fondos:
11.28% (41.89 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 230
GBPJPY 80
XAUUSD 79
CADJPY 67
EURJPY 46
XAUJPY 41
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 294
GBPJPY -66
XAUUSD -244
CADJPY 22
EURJPY -24
XAUJPY 334
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 14K
GBPJPY -5.5K
XAUUSD -24K
CADJPY -1K
EURJPY -1.5K
XAUJPY 51K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +114.75 USD
Peor transacción: -70 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +168.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -71.41 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Hankotrade-Live
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
itexsys-Platform
0.20 × 5
Exness-MT5Real10
0.30 × 10
OxSecurities-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.43 × 9622
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.19 × 250
Exness-MT5Real8
2.28 × 39
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.71 × 101
MAEXLimited-MT5 Real Server
3.00 × 6
otros 73...
Product: https://www.mql5.com/en/market/product/109018/
2025.12.19 10:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 16:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 15:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 15:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 185 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 19:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.29 14:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 17:08
Share of trading days is too low
2025.05.19 17:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.19 16:02
Share of trading days is too low
2025.05.19 16:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.17 09:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.17 09:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.17 09:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
PulseTrend Algo
50 USD al mes
1%
0
0
USD
2.4K
USD
32
100%
543
48%
76%
1.11
0.58
USD
19%
1:500
