Сигналы / MetaTrader 5 / PulseTrend Algo
Thang Chu

PulseTrend Algo

Thang Chu
0 отзывов
Надежность
32 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 3%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
542
Прибыльных трейдов:
266 (49.07%)
Убыточных трейдов:
276 (50.92%)
Лучший трейд:
114.75 USD
Худший трейд:
-70.25 USD
Общая прибыль:
3 069.63 USD (234 714 pips)
Общий убыток:
-2 721.82 USD (198 091 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (168.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
168.11 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
76.71%
Макс. загрузка депозита:
4.47%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
0.97
Длинных трейдов:
369 (68.08%)
Коротких трейдов:
173 (31.92%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
0.64 USD
Средняя прибыль:
11.54 USD
Средний убыток:
-9.86 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-71.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-109.00 USD (7)
Прирост в месяц:
2.03%
Годовой прогноз:
24.61%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
151.00 USD
Максимальная:
360.26 USD (58.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.75% (149.15 USD)
По эквити:
11.28% (41.89 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 230
GBPJPY 80
XAUUSD 78
CADJPY 67
EURJPY 46
XAUJPY 41
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 294
GBPJPY -66
XAUUSD -212
CADJPY 22
EURJPY -24
XAUJPY 334
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 14K
GBPJPY -5.5K
XAUUSD -21K
CADJPY -1K
EURJPY -1.5K
XAUJPY 51K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +114.75 USD
Худший трейд: -70 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +168.11 USD
Макс. убыток в серии: -71.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Hankotrade-Live
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
itexsys-Platform
0.20 × 5
Exness-MT5Real10
0.30 × 10
OxSecurities-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.43 × 9622
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.22 × 246
Exness-MT5Real8
2.28 × 39
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.76 × 101
MAEXLimited-MT5 Real Server
3.00 × 6
еще 73...
Product: https://www.mql5.com/en/market/product/109018/
Нет отзывов
2025.12.19 10:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 16:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 15:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 15:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 185 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 19:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.29 14:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 17:08
Share of trading days is too low
2025.05.19 17:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.19 16:02
Share of trading days is too low
2025.05.19 16:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.17 09:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.17 09:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.17 09:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
