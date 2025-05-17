Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Hankotrade-Live 0.00 × 1 JunoMarkets-Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real11 0.00 × 2 Opogroup-Server1 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.00 × 1 Exness-MT5Real2 0.00 × 1 Exness-MT5Real18 0.00 × 1 BridgeMarkets-MT5 0.17 × 6 itexsys-Platform 0.20 × 5 Exness-MT5Real10 0.30 × 10 OxSecurities-Live 0.50 × 2 VantageInternational-Live 4 0.50 × 2 ExclusiveMarkets-Live 0.92 × 61 TradeSmart-Server01 1.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 1.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 1.43 × 9622 OctaFX-Real2 1.80 × 10 GOMarketsMU-Live 1.85 × 111 ICMarketsEU-MT5-2 2.00 × 1 STARTRADERINTL-Live 2.00 × 3 ICMarketsSC-MT5 2.22 × 246 Exness-MT5Real8 2.28 × 39 ICMarketsEU-MT5-4 2.60 × 98 Exness-MT5Real7 2.76 × 101 MAEXLimited-MT5 Real Server 3.00 × 6 еще 73...