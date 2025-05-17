- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
542
Прибыльных трейдов:
266 (49.07%)
Убыточных трейдов:
276 (50.92%)
Лучший трейд:
114.75 USD
Худший трейд:
-70.25 USD
Общая прибыль:
3 069.63 USD (234 714 pips)
Общий убыток:
-2 721.82 USD (198 091 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (168.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
168.11 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
76.71%
Макс. загрузка депозита:
4.47%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
0.97
Длинных трейдов:
369 (68.08%)
Коротких трейдов:
173 (31.92%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
0.64 USD
Средняя прибыль:
11.54 USD
Средний убыток:
-9.86 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-71.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-109.00 USD (7)
Прирост в месяц:
2.03%
Годовой прогноз:
24.61%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
151.00 USD
Максимальная:
360.26 USD (58.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.75% (149.15 USD)
По эквити:
11.28% (41.89 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|230
|GBPJPY
|80
|XAUUSD
|78
|CADJPY
|67
|EURJPY
|46
|XAUJPY
|41
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|294
|GBPJPY
|-66
|XAUUSD
|-212
|CADJPY
|22
|EURJPY
|-24
|XAUJPY
|334
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|14K
|GBPJPY
|-5.5K
|XAUUSD
|-21K
|CADJPY
|-1K
|EURJPY
|-1.5K
|XAUJPY
|51K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +114.75 USD
Худший трейд: -70 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +168.11 USD
Макс. убыток в серии: -71.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
itexsys-Platform
|0.20 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.30 × 10
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.43 × 9622
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|2.22 × 246
|
Exness-MT5Real8
|2.28 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.76 × 101
|
MAEXLimited-MT5 Real Server
|3.00 × 6
еще 73...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
32
100%
542
49%
77%
1.12
0.64
USD
USD
19%
1:500