- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
542
盈利交易:
266 (49.07%)
亏损交易:
276 (50.92%)
最好交易:
114.75 USD
最差交易:
-70.25 USD
毛利:
3 069.63 USD (234 714 pips)
毛利亏损:
-2 721.82 USD (198 091 pips)
最大连续赢利:
17 (168.11 USD)
最大连续盈利:
168.11 USD (17)
夏普比率:
0.05
交易活动:
76.71%
最大入金加载:
4.47%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
21
平均持有时间:
12 小时
采收率:
0.97
长期交易:
369 (68.08%)
短期交易:
173 (31.92%)
利润因子:
1.13
预期回报:
0.64 USD
平均利润:
11.54 USD
平均损失:
-9.86 USD
最大连续失误:
16 (-71.41 USD)
最大连续亏损:
-109.00 USD (7)
每月增长:
2.03%
年度预测:
24.61%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
151.00 USD
最大值:
360.26 USD (58.16%)
相对跌幅:
结余:
18.75% (149.15 USD)
净值:
11.28% (41.89 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|230
|GBPJPY
|80
|XAUUSD
|78
|CADJPY
|67
|EURJPY
|46
|XAUJPY
|41
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|294
|GBPJPY
|-66
|XAUUSD
|-212
|CADJPY
|22
|EURJPY
|-24
|XAUJPY
|334
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|14K
|GBPJPY
|-5.5K
|XAUUSD
|-21K
|CADJPY
|-1K
|EURJPY
|-1.5K
|XAUJPY
|51K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +114.75 USD
最差交易: -70 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +168.11 USD
最大连续亏损: -71.41 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
itexsys-Platform
|0.20 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.30 × 10
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.43 × 9622
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|2.22 × 246
|
Exness-MT5Real8
|2.28 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.71 × 101
|
MAEXLimited-MT5 Real Server
|3.00 × 6
没有评论
